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Бутусов провокував на грубість - політолог про прес-конференцію Зеленського Журналіст намагався "викликати на себе гнів усієї державної машини", вважає експерт

Журналіст Юрій Бутусов під час прес-конференції президента Володимира Зеленського відкрито провокував главу держави на конфлікт.

Таку думку в ефірі програми "Чергові по країні" на телеканалі "Україна 24" висловив політолог Сергій Биков.

"Судячи з виступу пана Бутусова на заході для журналістів, він відкрито провокував Володимира Зеленського на грубість, хоча Володимир Зеленський таки стримав себе, наскільки він це міг. У той же час він себе виявив, що він людина жива, як ми всі. І при цьому пан Бутусов знав, які будуть наслідки публікації цього відео, і робив це, на мою скромну думку людини, яка займається політконсалтингом і комунікацією, спеціально для того, щоб викликати на себе гнів усієї державної машини. І він досяг успіхів у цьому", – вважає політолог.

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Нагадаємо, 26 листопада прес-конференції президента Володимира Зеленського у нього сталася суперечка з журналістом Юрієм Бутусовим.

Зеленський назвав Бутусова людиною, яка працювала на олігарха Ігоря Коломойського, а також звинуватив його у смертях українських військових через публікацію про застосування безпілотника на Донбасі.

Наступного дня ДБР розпочало кримінальне провадження за фактом публікації журналістом Юрієм Бутусовим відео із пострілами з гаубиці. Предметом розслідування є встановлення обставин, хто і за яких умов допустив цивільну особу до зброї.

Своєю чергою, позаштатний радник голови Офісу президента Олексій Арестович заявив, що Бутусова можуть вбити, тому він проситиме надати журналісту державну охорону.

Юрій Бутусов в ефірі телеканалу "Україна 24" назвав слова Олексія Арестовича відкритою погрозою для свого життя і пообіцяв звернутися до правоохоронних органів.