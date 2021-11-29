21:29, Вчора

Путін тільки й чекає: Смешко вважає, що ситуація з Бутусовим може розхитати країну Ексглава СБУ прокоментував скандал з Бутусовим і нагадав, що Арестович - радник поза штатом

Журналіст Юрій Бутусов мав бути обачнішим, коли публікував відео зі стріляниною зі знаряддя. Крім того, позаштатний радник глави Офісу президента не може доносити офіційну позицію влади про це за своїм статусом. Про це в програмі "Чергові по країні" на телеканалі "Україна 24" заявив колишній глава Служби безпеки України Ігор Смешко.

Смешко зазначив, що Бутусов також мав бути стриманішим, коли вступив у діалог з президентом Володимиром Зеленським на пресмарафоні 26 листопада. Ексглава СБУ підкреслив, що революційна зміна влади зараз тільки створить сприятливі умови для Росії, яка бажає захопити Україну.

"Юрій Бутусов безумовно переймається, він був на передовій, у нього серце болить, але з іншого боку, він розмовляв з президентом. Вибачте, йде війна. Зараз можна "майданом" змінити президента? Так потім відразу Путін зайде сюди!... Безумовно, Юрій Бутусов повинен був думати, що стоїть ворог на кордоні, і кожну картинку він (ворог – ред.) використовує для провокації, для того, щоб підготувати народ Росії, що агресивні українці, мовляв, хочуть наступати. Це треба було враховувати", - зазначив Смешко.

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Крім того, Ігор Смешко зазначив, що позаштатний радник глави Офісу президента Олексій Арестович не може офіційно доносити позицію української влади. Йдеться про коментар Арестовича в соцмережі про те, що з Бутусова хочуть в Україні зробити "сакральну жертву".

"Ви десь бачили серед цивілізованих країн світу, щоб був позаштатний радник? Це ж очевидно, він не допущений до державної таємниці, у нього немає форми допуску, він не може реально володіти інформацією... Це ж використовується інформаційною пропагандою проти нас не тільки в агресора, але й у наших друзів. Серед наших друзів є дві лінії. Одна лінія, яка підтримує проросійську орієнтацію, інша - проукраїнську. Це треба, щоб держава прорахувала всі ці речі. Ми шалені гроші викидаємо на боротьбу з фейками. Де ці гроші, які освоюються РНБО і Мінкультури для того, щоб під час війни фільтрувати інформацію, і надавати можливість озвучувати від імені Офісу президента інформацію людьми, які не мають на це реальних повноважень, досвіду роботи у сфері інформаційних воєн?",- сказав Смешко.

Як відомо, 27 листопада Юрій Бутусов опублікував пост у Facebook, де він нібито стріляє по російським окупантам.Вже наступного дня пресслужба ДБР написала, що предметом розслідування є з'ясування обставин, хто і за яких обставин допустив цивільну особу до зброї. 29 листопада позаштатний радник глави Офісу президента Олексій Арестович опублікував у соцмережі повідомлення, в якому заявив, що Бутусову тепер потрібна охорона. Концепція повідомлення Арестовича полягала в тому, що на Бутусова можуть вчинити напад з метою посилення негативу суспільства до Офісу президента.

Юрій Бутусов вже після публікації цієї посади звинуватив Олексія Арестовича в погрозах йому.

"По-перше, я зараз після посту пана Арестовича побачив для себе загрозу і небезпеку. Погрозу вбивства я сприйняв серйозно, оскільки цьому передувала ганебна поведінка президента Зеленського у спілкуванні зі мною на пресконференції, і передувала кримінальна справа, яку відкрило Державне бюро розслідувань з надуманого приводу. Зараз вже наступний крок тиску - це погрози Арестовича", - наголосив журналіст.

Нагадаємо, 26 листопада відбулася велика пресконференція президента Володимира Зеленського. Під час спілкування з другою ротацією журналістів у Зеленського і Бутусова стався емоційний діалог.