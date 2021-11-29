20:55, Вчора

Армія Росії біля кордонів: військовий експерт пояснив, чи є загроза Олег Жданов розповів, чи можуть Україну атакувати з усіх боків

Країни Заходу, розповсюджуючи інформацію про загрозу нападу Росії на Україну, діють на упередження, щоб унеможливити такий сценарій.

Таку думку висловив в ефірі ток-шоу "Сьогодні" на телеканалі "Україна 24" військовий експерт Олег Жданов.

"Цю інформаційну кампанію розпочали засоби масової інформації в Сполучених Штатах Америки. Я б послався на слова пана Блінкена, главу Держдепу США, який сказав, що ми працюємо на упередження. Так от, ця інформаційна кампанія може бути розпочата і здійснюватися для того, щоб унеможливити збоку Російської Федерації формування ударного угруповання і вторгнення на територію України", - сказав він.

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Жданов також прокоментував слова самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка про те, що йому невідомо про плани Росії щодо нападу на Україну.

"Думаю, що Лукашенко правий в тому сенсі, що немає російських військ на території Білорусі. Без його дозволу російські війська на територію Білорусі не зайдуть. В цьому він правий. Тому те, що нам нам казали, що буде наступ з усіх боків, на сьогоднішній день не може бути здійснено фізично", - вважає експерт.

Нагадаємо, 31 жовтня The Washington Post опублікував інформацію про те, що Росія накопичує війська біля кордонів України після завершення навчань "Захід-2021". Повідомлялося, що нібито після маневрів 41-а загальновійськова армія не повернулася на місце дислокації до Новосибірська, а об'єдналася з іншими військовими підрозділами на кордоні з Україною.

Голова Головного управління розвідки Кирило Буданов в інтерв'ю виданню Military Times заявив, що Росія зосередила понад 92 тисячі військовослужбовців біля кордонів України й готується до нападу наприкінці січня або на початку лютого 2022 року.

За його словами, така атака, ймовірно, включатиме авіаудари, артилерійські та бронетанкові атаки, за якими підуть повітряно-десантні атаки на Сході країни, десантні атаки в Одесі та Маріуполі Донецької області та менше вторгнення через сусідню Білорусь.

Раніше експерт-міжнародник Руслан Осипенко в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив, що президент Росії Володимир Путін "готується до останнього кидка на Україну".