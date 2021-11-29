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Бутусов звинуватив Арестовича у погрозах Журналіст вимагатиме порушити кримінальну справу через погрози Арестовича

Журналіст Юрій Бутусов звинуватив у погрозах позаштатного радника керівника Офісу президента Олексія Арестовича.

Про це Бутусов заявив в ефірі програми "Чергові по країні" на телеканалі "Україна 24", коментуючи слова Арестовича про те, що життю журналіста загрожує небезпека.

"По-перше, я зараз після посту пана Арестовича побачив для себе загрозу і небезпеку. Погрозу вбивства я сприйняв серйозно, оскільки цьому передувала ганебна поведінка президента Зеленського у спілкуванні зі мною на прес-конференції, і передувала кримінальна справа, яку відкрило Державне бюро розслідувань з надуманого приводу. Зараз вже наступний крок тиску - це погрози Арестовича", - підкреслив журналіст.

За словами Бутусова, допис Арестовича в соцмережах сповнений образ проти нього.

"І все це, підкреслюю, говорить посадова особа, радник Офісу президента України. Цей посадовець після великої кількості образ на мою адресу каже в стверджувальний формі, що мене вб'ють протягом тижня. Час пішов. І каже - я спеціально попереджаю, що це буде така сакральна жертва, щоб посилити нападки на владу", - заявив він.

Як підкреслив журналіст, він бачить загрозу саме від української влади - "від президента Зеленського, від підпорядкованих йому силовиків, які чинять незаконні дії, які всіма силами хочуть унеможливити моє журналістське розслідування щодо російської агентури в Офісі президента, яка зраджує і провалює спецоперації української розвідки".