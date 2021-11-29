18:50, Сьогодні

Скандал із Бутусовим: Шкіряк пояснив у чому помилка влади "Це абсолютно очевидний юридично-правовий нігілізм, абсурд"

Справу Державного бюро розслідувань проти журналіста Юрія Бутусова прокоментував в ефірі токшоу "Сьогодні" на телеканалі "Україна 24" ексрадник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк.

"Безумовно, - це чергова алогічна дія влади, метою якої є спроба залякування незручного, опозиційного журналіста, який ставить конкретні запитання. Це спроба тиску на ЗМІ і на конкретних журналістів. Це абсолютно очевидний юридично-правовий нігілізм, абсурд, коли ми говоримо про ДБР, яке має розслідувати справу щодо людини, яка не має відношення до жодних державних посад", - сказав Шкіряк.

Читайте також: Справа проти Бутусова: журналіст назвав замовників

Він також розповів, у чому абсурдність кримінального провадження проти журналіста:

"Можна довго сперечатися чи потрібно було публікувати старе відео. Але, безумовно, метою Юрія Бутусова була мотивація. І коли хтось говорить про статтю, яка передбачає провокування і ведення агресивної війни...одне конкретне запитання: проти кого? Там лунають слова: по окупантах. Ми на своїй землі, ми захищаємось від агресивної війни, яку розв'язав проти нас Путін. А справу відкривають не проти Путіна, який вбив 14 тисяч українців, а проти Бутусова".

Зорян Шкіряк вважає, що у час, коли існує можливість реального вторгнення російських військ в Україну, владі потрібно об'єднати усе суспільство, а не розколювати його.

"Безперечно, я солідарний із Юрієм Бутусовим і вважаю дії влади неприпустимими. У цій ситуація влада має чітко розібратися із собою, яка кінцева мета. Сьогодні час, коли країна в умовах загрози з боку РФ повинна об'єднатися, а не займатися дурнею, якою займається зараз ОП", - вважає він.

Нагадаємо, ДБР розпочало кримінальне провадження за фактом публікації журналістом Юрієм Бутусовим відео з пострілами з гаубиці. Пізніше в ДБР уточнили, що кримінальне провадження розпочато не проти Бутусова, а за вказаним у його публікації фактом. Зокрема, предметом розслідування є встановлення обставин, хто і за яких умов допустив цивільну особу до зброї.

27 листопада Бутусов опублікував відео, за його словами, зняте "дуже давно" на тренуваннях підрозділів територіальної оборони одного з регіонів України "у суворій відповідності до чинних конвенцій та заборон".