18:45, Сьогодні

Наслідки для економіки будуть ще рік — нардеп про скандальну заяву Зеленського Кіра Рудик розповіла, на які питання має дати відповіді президент

Про наслідки пресконференції президента Володимира Зеленського розповіла у програмі токшоу "Сьогодні" на телеканалі "Україна 24" народна депутатка від фракції "Голос" Кіра Рудик.

"З п'ятниці й до сьогодні я відповідаю на дзвінки наших міжнародних партнерів, інвесторів в Україну, які дуже серйозно сприймають заяву президента про можливий переворот і які точно переглядають свої плани інвестувати в Україну. Ніде у світі немає такого, що президент сказав, — він просто сказав, щоб виконати свої внутрішньополітичні завдання. Те, що сказав президент у п'ятницю про можливість перевороту, ми як країна економічно вигрібатимемо ще як мінімум рік. Це стосується й IT-компаній, і великих інвесторів", — заявила нардеп.

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Рудик пояснила, що Зеленський має сказати у своєму зверненні до Верховної Ради, яке відбудеться 1 грудня.

"Що має сказати президент — це насамперед пояснити свою заяву у п'ятницю і заспокоїти людей, які хочуть привести в Україну гроші, або які приводять, але не знають, чого чекати. Не може верховний головнокомандувач без жодних наслідків робити такі заяви, в жодній країні світу це небезпечно для української економіки. Також ми очікуємо почути відповіді на основні питання, яких не почули у п'ятницю. Імовірність цього маленька, але все-таки. Це питання, які плани щодо відбиття можливої агресії з боку Росії. Друге — яка ситуація у справі "вагнерівців" і чому президент мав багато суперечливих свідчень. Третє — як президент планує боротися з чотирма викликами, які зараз стоять перед Україною — ковід, енергокриза, військова ситуація та економічна криза, в яку ми на всіх парах мчимо. Я думаю, ми не почуємо відповідей, чи буде "за все добре і проти всього поганого", не буде жодного плану, а буде озвучено щось чергове "Велике..." — можливо, національний авіаперевізник, проти якого протестує як опозиція, чи якийсь інший проєкт, який починається зі слова "Велике", — сказала вона.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський на пресконференції 26 листопада заявив, що отримав інформацію про можливу підготовку державного перевороту в Україні. За його словами, Росія нібито "залучає" до підготовки перевороту бізнесмена Ріната Ахметова, а сам переворот нібито планується на 1-2 грудня. За заявою Зеленського, до цього "буде залучено мільярд доларів".

Бізнесмен Рінат Ахметов спростував звинувачення президента.

"Інформація, оприлюднена Володимиром Зеленським про те, що мене нібито втягують в якийсь державний переворот, є суцільною брехнею. Мене обурює поширення цієї брехні, незалежно від того, якими мотивами керується президент. Моя позиція була і буде однозначною – незалежна демократична й цілісна Україна з Кримом та моїм рідним Донбасом. Мої дії це підтверджують", — наголосив Ахметов.