18:26, Сьогодні

Провокаторів треба приводити до тями: Єхануров про підготовку конференції Зеленського Пресконференцію Зеленського треба було продумати заздалегідь, щоб не допустити під час неї емоцій, вважає Єхануров

Монобільшість має ретельно готуватися до пресконференцій президента Володимира Зеленського, щоб вони не були емоційними, а були інформативними. Про це повідомив у токшоу "Сьогодні" на телеканалі "Україна 24" експрем'єр-міністр, ексміністр оборони Юрій Єхануров.

Колишній прем'єр підкреслив, що провокації були і раніше, тому до них варто готуватися заздалегідь.

"До можливих провокацій треба добре готуватися, щоб швидко ці провокації припиняти. Я говорю про монобільшість, яка повинна підготуватися до того, щоб не допустити зрив виступаючого, щоб він не перейшов на емоції, щоб не почалися незрозумілі якісь звинувачення, тим більше один на один. Провокаторів достатньо у Верховній Раді, це завжди було, це не яка не новина сьогодні. Провокатори були завжди, і тому треба швидко їх парламентськими методами закривати. Одну людину привести до тями не проблема", - сказав Єхануров.

Читайте також: Війна з неугодними журналістами: нардеп розповіла, що не так з брифінгом Зеленського

Колишній глава українського уряду зазначив, що складна ситуація сьогодні не тільки в Україні, а й у всьому світі. Завдання влади навчитися цим хаосом керувати.

"Дуже не хотілося, щоб це перетворилося на емоцію, дуже хотілося почути спокійну стратегічну думку. Сьогодні хаос у всьому світі, і питання в тому, яка країна раніше структурує цей хаос і почне ним якось керувати. Хоча б якимись елементами. Ну і найголовніше - це професійні чиновники, виконавці політичної волі президента і парламенту", - сказав ексчиновник.

Читайте також: "Вимагав прибрати Шустера": Гордон про можливі мотиви конфлікту Зеленського з Ахметовим

Раніше народний депутат від фракції "Батьківщина" Олексій Кучеренко заявив, що пресконференція президента України Володимира Зеленського залишила дуже гнітюче враження.

"У мене гнітючі враження від всього діалогу. Президент мав би вести свою лінію... Тут я бачу те, що вкрай знервована людина, дійсно розпочинається ця дискусія. Я бачу, як нервує прессекретар Нікіфоров, який може "висмикнути" президента з цієї дискусії, бо розуміє, що вона йому нічого не додасть", - сказав він.

Враженням про дискусію з главою держави поділилася також і журналістка й телеведуча Наталія Влащенко.

"Я не перший рік у політичній журналістиці, але я такого високого "градуса" не пам’ятаю на жодній пресконференції. Щодо наших колег журналістів, то мені здається, що це неправильно, коли президент каже, що такі-то канали - це не про свободу слова, а представники Офісу президента кажуть, що це пропагандистські канали. Сам факт таких публічних висловлювань - це є тиск на свободу слова, і тому, мені здається, що з цим потрібно бути дуже обережним", - сказала Влащенко.