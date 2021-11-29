18:01, Сьогодні

Ердоган зробив несподівану пропозицію Зеленському та Путіну: що він замислив Дипломат пояснив, чому Туреччина зацікавилася українським питанням

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, пропонуючи Україні та Росії посередництво у переговорах, сподівається вирішити низку проблем своєї країни.

Про це розповів в ефірі токшоу "Сьогодні" на телеканалі "Україна 24" дипломат Руслан Осипенко.

"Геніальний хід Ердогана, я вважаю, тому що фактично він вирішуватиме багато питань Туреччини, які нині стоять на порядку денному, саме через українське питання. Насамперед, це курди, які в Сирії є практично прямими противниками Туреччини, і вони знаходяться "під парасолькою" Росії. Росія і Туреччина стоять на межі військового конфлікту через прикордонну смугу біля турецького кордону. Це перше питання. Друге питання - Ердоган позиціонує себе як лідер у пантюркському світі. На підйомі зараз тенденція створення пантюркського світу, а він закінчується аж у Китаї - Сіньцзян-Уйгурський округ, а також захоплює Центральну Азію Росії", - розповів він.

Читайте також: Арестович іронічно висловився про війну з Росією через "Байрактар"

Третє питання, за словами експерта, полягає в тому, що Ердоган позиціонує себе як лідер високотехнологічної держави, продаючи "Байрактари" всім партнерським країнам.

"Наступне питання - піднімаючи пантюркізм і свою роль в ісламському світі, він посилає сигнал Сполученим Штатам, що він якісно на іншому рівні, з ним інакше потрібно розмовляти. Була заява, що ми вийдемо з НАТО, якщо НАТО не дослухається до нас, до наших інтересів", - пояснив дипломат.

За його словами, США намагаються дещо стримувати амбіції Ердогана як одного зі світових лідерів.

"Тому, увійшовши в українське питання, він одразу отримує прямий доступ до перемовин з президентом США, президентом Росії, і він вирішує масу своїх питань. Україна - це майданчик, привід, де можна вирішувати свої питання. Але Туреччина - це наш стратегічний партнер на цьому етапі, тому що вона неодноразово наголошувала про нашу цілісність, суверенність і недоторканість кордонів. Тому хай будуть посередниками", - зазначив Осипенко.

Раніше президент Туреччини Реджеп Ердоган запропонував свою допомогу в організації переговорів між Росією та Україною. Як повідомляє видання Hurriyet, Ердоган розповів журналістам, що вже спілкувався з Володимиром Путіним і обговорював питання миру на Сході України.

Своєю чергою, президент України Володимир Зеленський розповів на прес-конференції 26 листопада, що звернувся до Ердогана щодо сприяння звільненню українських громадян, яких незаконно утримують на тимчасово окупованих територіях та в Росії.

"У нас є повністю верифікований список (утримуваних осіб. – ред.). Він переданий Туреччині. Нещодавно я розмовляв з президентом Ердоганом, у якого була зустріч з президентом Російської Федерації. І на рівні контактних груп списки були передані російській стороні", – сказав Зеленський.