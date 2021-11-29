17:41, Сьогодні

Влада повинна підтвердити курс України: дипломат пояснив провал конференції Зеленського Українці хочуть отримати відповіді на скандальні питання, сказав дипломат

Українська влада повинна дати громадянам відповіді на гострі питання, щоб зняти негативний фон, який накопичився у суспільстві. Про це в токшоу "Сьогодні" на телеканалі "Україна 24" сказав дипломат Руслан Осипенко, коментуючи пресконференцію президента Володимира Зеленського.

"В ідеальному варіанті фактично треба було зняти фон, на якому відбуватиметься доповідь. Тому що фон негативний. Ми бачимо, що суспільство не отримало відповідей на попередні питання по "Вагнергейту","Pandora Papers"("Папери Пандори", нове офшорне досьє - ред.), з інших питань. І навіть якщо буде ідеально підготовлена доповідь, і вона буде навіть стосуватися інтересів кожного пересічного українця, вона однак буде сприйматися негативно, тому що суспільство попередньо не отримало відповідей. Це зачинені двері, президент їх просто зачинив і сказав – я президент, я не відповідаю, тому що ви нападаєте на інститут президентства. А суспільство все одно чекає відповідей", - сказав дипломат.

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Він зазначив, що ніяка позитивна інформація від Зеленського зараз оптимістично сприйматися українцями не буде.

"І навіть якщо зараз президент скаже, що у нас збільшився ВВП, що є прогрес з якихось питань, пересічна людина, яка сидітиме та слухати ці доповіді, скаже - А до цього, що було? Треба було дати відповіді, хоч проміжні, сказати, що зараз ми можемо відповісти на це питання, а потім ми дамо вам відповідь на інші питання....Доповідь повинна бути стратегічною і тактичною. Стратегічно він (президент - ред.) повинен показати, куди рухається Україна, чи продовжує вона рухатися в Євросоюз і буде демократичною, ринковою і т. д. Це головна теза. Тому що з'явилися підозри у багатьох людей, які бачать переформатування України, яка може змінити курс з європейського на проросійський. Це і переслідування журналістів, і інші речі, які тут виникли. Вони поставили в ступор людей, і вони зараз запитують себе - а куди ми переформатуємося, чи не допомагаємо ми своїми руками росіянам, які з нами воюють, повернутися в цей простір? Тому президенту треба показати стратегічний курс і показати тактичні кроки", — сказав Осипенко.

Він також підкреслив, що негативний фон потрібно знімати зараз, інакше є ризик отримати в результаті нову емоційну і негативну пресконференцію глави держави.

"Потрібно достукатися до пересічного громадянина, і коли буде і стратегічний напрямок, і тактичні кроки, тоді це буде нейтральний виступ, який зніме попередні питання. Якщо той (негативний - ред.) фон залишиться, виступ буде емоційним, і ми отримаємо ще одну негативну пресконференцію", - вважає він.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський на пресконференції заявив, що політичні опоненти бояться його можливого другого президентського терміну.

"Вони нічого з себе не представляють, крім того, як мій батько каже, як "ляпати язиком". Ось і все. І вони чекають, що на це люди будуть вестися. Люди сказали, коли мене обрали. Їх не оберуть. І навіть якщо я не піду на другий термін. Вони так бояться... Гордон (Дмитро Гордон, журналіст - ред.) аж зі штанів вистрибує - "не должен идти, не должен, не должен!" Господи, Боже мій, чи це найголовніше? Я не бачу, як діти мої ростуть, оце "я должен". "Должен" тільки їм. Позорище", - зазначив очільник держави.