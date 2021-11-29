Звернення Зеленського: нардеп назвав головні питання для президента

Олег Синютка розповів, про що Володимир Зеленський має розповісти Раді

Звернення Зеленського: нардеп назвав головні питання для президента

Головні питання, на які президенту Володимиру Зеленському варто звернути увагу у своєму щорічному зверненні, назвав у програмі ток-шоу "Сьогодні" на телеканалі "Україна 24" народний депутат Олег Синютка.

"Мені здається, перелік питань, які залишаються актуальними, будуть впродовж останнього року. Перше питання — це питання безпеки. Друге — питання енергетичної безпеки. Третє — питання бідності людей та зубожіння, яке сьогодні відбувається в державі. Четверте питання — пріоритети розвитку для нашої країни Я переконаний, що президент має дати й відповіді на ті питання, які сьогодні поставлені та на них ще немає відповіді — це питання державної зради у справі "вагнерівців" та питання відмивання брудних грошей, де було міжнародне звинувачення українського лідера і досі суспільство не отримало на це відповіді", — сказав він.

Читайте також: До Зеленського виникли нові запитання щодо "Вагнергейту" — Грозєв

Синютка зазначив, що президент має також відповісти на питання, які насамперед цікавлять громадян.

"Я переконаний, що крім стратегічних питань він зобов'язаний дати відповіді на ті питання, які цікавлять суспільство. Я не впевнений, що президент ще раз пояснюватиме ту неправду, яку він говорив щодо тарифів, щодо досягнення рівня життя людей. Я думаю, ми повинні почути від гаранта відповіді на питання щодо стратегії розвитку нашої країни та пояснення тих невдач, які трапилися з нашою державою, якщо він відповість, все буде добре. Якщо ж ми знову побачимо ображену людину, як на нещодавній пресконференції, то це буде великий ляпас для всіх українців", — сказав він.

Читайте також: "Слуги народу" незадоволені: нардеп передбачає жорсткі баталії у Раді

Нагадаємо, у середу 1 грудня Верховна Рада заслухає щорічне звернення президента про внутрішнє та зовнішнє становище України. У листі Володимира Зеленського до голови Верховної Ради Руслана Стефанчука міститься пропозиція заслухати на пленарному засіданні парламенту звернення президента про внутрішнє та зовнішнє становище країни.

Джерело Україна 24 Теги Володимир Зеленський Олег Синютка