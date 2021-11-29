17:28, Сьогодні

Звернення Зеленського: нардеп назвав головні питання для президента Олег Синютка розповів, про що Володимир Зеленський має розповісти Раді

Головні питання, на які президенту Володимиру Зеленському варто звернути увагу у своєму щорічному зверненні, назвав у програмі ток-шоу "Сьогодні" на телеканалі "Україна 24" народний депутат Олег Синютка.

"Мені здається, перелік питань, які залишаються актуальними, будуть впродовж останнього року. Перше питання — це питання безпеки. Друге — питання енергетичної безпеки. Третє — питання бідності людей та зубожіння, яке сьогодні відбувається в державі. Четверте питання — пріоритети розвитку для нашої країни Я переконаний, що президент має дати й відповіді на ті питання, які сьогодні поставлені та на них ще немає відповіді — це питання державної зради у справі "вагнерівців" та питання відмивання брудних грошей, де було міжнародне звинувачення українського лідера і досі суспільство не отримало на це відповіді", — сказав він.

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Синютка зазначив, що президент має також відповісти на питання, які насамперед цікавлять громадян.

"Я переконаний, що крім стратегічних питань він зобов'язаний дати відповіді на ті питання, які цікавлять суспільство. Я не впевнений, що президент ще раз пояснюватиме ту неправду, яку він говорив щодо тарифів, щодо досягнення рівня життя людей. Я думаю, ми повинні почути від гаранта відповіді на питання щодо стратегії розвитку нашої країни та пояснення тих невдач, які трапилися з нашою державою, якщо він відповість, все буде добре. Якщо ж ми знову побачимо ображену людину, як на нещодавній пресконференції, то це буде великий ляпас для всіх українців", — сказав він.

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Нагадаємо, у середу 1 грудня Верховна Рада заслухає щорічне звернення президента про внутрішнє та зовнішнє становище України. У листі Володимира Зеленського до голови Верховної Ради Руслана Стефанчука міститься пропозиція заслухати на пленарному засіданні парламенту звернення президента про внутрішнє та зовнішнє становище країни.