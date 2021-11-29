15:52, Сьогодні

"Слуги народу" незадоволені: нардеп вказав на проблему з держбюджетом-2022 Ухвалення Держбюджету-2022 буде набагато проблемнішим, ніж рік тому, вважає Ярослав Железняк

Голосування за проєкт Держбюджету-2022 у Верховній Раді супроводжуватиметься політичними баталіями, оскільки всередині фракції "Слуга народу" є багато незадоволених.

Про це в ефірі токшоу "Сьогодні" на телеканалі "Україна 24" заявив голова парламентської фракції "Голос", нардеп Ярослав Железняк.

На запитання, чи буде міністр фінансів Сергій Марченко обговорювати бюджет з представниками різних фракцій Ради, Железняк відповів:

"Він не приходить до інших фракцій. Я сьогодні спілкувався з декількома представниками "Слуги народу", і вони ставлять достатньо резонне запитання - а яке може бути обговорення на фракції бюджету, якщо цей бюджет в очі ніхто не бачив і цього навіть комітет ще не підготував? Виглядає так, що вони проголосують за ідею проголосувати бюджет".

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На його думку, з ухваленням держбюджету не буде такої самої ситуації, як минулого року:

"Думаю, що буде величезна проблема з ухваленням закону №5600 (щодо змін у Податковий кодекс - ред.). Це достатньо резонансний законопроєкт, але до його проблем додається те, що він набуде чинності буквально за тиждень до того, як почнеться новий рік. Це неправильно, ми всі обіцяли прогнозованість податкової політики. Друге питання - багато мажоритарників серед "Слуги народу" незадоволені, там є проблема з так званим "соцекономом". І тому я думаю, що там будуть достатньо запеклі політичні баталії під час голосування за бюджет".

Нагадаємо, 29 листопада у Києві відбудеться засідання фракції "Слуга народу", на якому народні депутати планують обговорити пріоритетні питання роботи Верховної Ради цього тижня.

Як повідомляє пресслужба "Слуги народу", нардепи обговорюватимуть основні положення Держбюджету-2022 з міністром фінансів Сергієм Марченком.

Також вони обговорять законопроєкт №5600 про підвищення деяких акцизів та зборів; №6297 про виділення з держбюджету 3 млрд грн на підтримку бізнесу в період карантину; №6298 – про надання додаткових коштів на місцеві дороги; інші важливі питання порядку денного парламенту.

Раніше про позитивні та негативні сторони бюджету на 2022 рік висловився політичний експерт Віктор Прошкін.