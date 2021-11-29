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Політолог про "Вагнергейт": тема й надалі послаблюватиме рейтинги влади "Можна сподіватися на те, що журналістам-розслідувачам дасть якісь коментарі ОП"

Депутати Верховної Ради мають проголосувати за створення нової Тимчасової слідчої комісії (ТСК) у справі зриву спецоперації щодо "вагнерівців". Таку думку озвучив в ефірі програми "Сьогодні Ранок" на телеканалі "Україна 24" політолог Ігор Рейтерович.

На його думку, теперішня ТСК засвідчила свою неефективність, бо представники комісії заявили, що не змогли викликати на допит ключових свідків операції.

"Найкращим виходом із цієї ситуації, мабуть, було б створення нової ТСК щодо цієї теми, але більшість і керівництво у ній належало б представникам опозиції. Це є нормальною і демократичною практикою. Я не дуже розумію, чому "Слуга народу" від цього категорично відмовляється і каже, що у них монобільшість і тому буде більшість у комісії. Є безліч прикладів інших країн, в яких опозиції було менше ніж у нас, але вони отримували керівні посади", - каже він.

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Рейтерович також зазначає, що Офіс президента навряд чи вийде на зв'язок із журналістами-розслідувачами Bellingcat, але справу щодо зриву спецоперації українське суспільство забуде ще не скоро.

"Можна сподіватися на те, що журналістам-розслідувачам дасть якісь коментарі ОП, але судячи з риторики, яка звідти лунає, я думаю, що вони й далі це ігноруватимуть. Але тема буде й далі жити в інформативному просторі і буде садити далі їх рейтинги", - вважає політолог.

Нагадаємо, 15 листопада голова слідчої комісії Мар'яна Безугла представила попередній звіт про спробу затримання найманців ПВК Вагнера влітку 2020 року.

Представники комісії зокрема встановили, що санкціонованої спецоперації з примусової посадки турецького літака з «вагнерівцями» в Україні не було, але був спеціальний розвідувальний захід, в рамках постійної роботи безпосередньо Головного управління розвідки.

Зазначимо, раніше Bellingcat та Insider опублікували першу частину розслідування спецоперації із затримання "вагнерівців". Хронологія та контекст подій, описаних у цьому розслідуванні, були складені на основі десятків інтерв'ю з учасниками спецоперації, зокрема з російськими найманцями та колишніми співробітниками української розвідки, які брали участь у різних аспектах спецоперації.

Також, за інформацією розслідувачів, голова Офісу президента Андрій Єрмак запропонував відкласти на тиждень заплановану на 25 липня 2020 спецоперацію із затримання бойовиків ПВК "Вагнера".

Екскерівник Головного управління розвідки Василь Бурба заявив в ефірі телеканалу "Україна 24", що однією з причин зриву спецоперації щодо "вагнерівців" міг бути "кріт" в українській владі.

"Провал спецоперації - це тільки ланцюжок провалів, які відбуваються останнім часом. Людей звільняють, у людей забирають документи прикриття. В командирів груп у липні стріляють у Києві. Тобто це ланцюг, і мало б слідство за рік відповісти - у нас є "кріт", чи немає?" - наголосив він.