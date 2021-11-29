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До Зеленського виникли нові питання щодо "вагнергейту" - Грозєв Голова відділу розслідувань Bellingcat прокоментував розслідування зі спецоперації з "вагнерівцями"

Пресмарафон президента Володимира Зеленського не відповів на всі питання про "вагнергейт", заявив на телеканалі "Україна 24" у програмі "Реальна політика з Євгеном Кисельовим" керівник відділу розслідувань видання Bellingcat Христо Грозєв.

"Ми змогли встановити, що це була добре спланована операція з якимось політичним ризиком. Вона була схвалена, в цьому ми змогли переконатися і на основі розмов та інтерв'ю з учасниками, так і на основі документів. І оскільки вона була схвалена, вона вважалася на якомусь етапі державою своєю.Тому далі вже питання, це авантюра чи ні, треба закрити. До моменту схвалення та сигналу, що можна їхати, можна було вважати її поганою.А далі... Якщо вона була погана, потрібно було заздалегідь її зупинити. Тому, чесно кажучи, не хочу пускатися в оціночний аналіз, але та пресконференція відкрила більше запитань, ніж відповідей, і я сподіваюся, що ми зможемо отримати відповіді найближчим часом.Ми будемо і надалі звертатися до Офісу президента отримати ці відповіді", — сказав він.

Грозєв додав, що він сподівається, що фільм по "вагнергейту" вийде через 6 місяців.

Нагадаємо, що на пресконференції президента України Володимира Зеленського телеведучий Савік Шустер поставив запитання щодо зриву спецоперації з затримання найманців ПВК "Вагнер".

"Мені подобається, що ви говорите "нібито". Тобто в принципі стверджуєте, але говорите "нібито", значить, припускаєте. Оскільки я сказав, що сьогодні буде дуже відверта розмова, я без припущень відповідатиму на ваші нібито запитання. Почнемо з того, що ви повинні розуміти моє ставлення до пана Бурби. Я дуже пряма і відкрита людина, і розмовляв з цією людиною теж відкрито і прямо. Раніше я сказав, що це не наша робота, ми втягнуті в операцію іншої держави. То була моя офіційна відповідь", — сказав президент.

Раніше екскерівник Головного управління розвідки Василь Бурба заявив, що однією з причин зриву спецоперації щодо "вагнерівців" міг бути "кріт" в українській владі.

"Провал спецоперації - це тільки ланцюжок провалів, які відбуваються останнім часом. Людей звільняють, в людей забирають документи прикриття. В командирів груп у липні стріляють у Києві. Тобто це ланцюг і мало б слідство за рік відповісти - у нас є "кріт", чи немає?" - наголосив він.