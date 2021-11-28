23:04, Вчора

Ексміністр про "Вагнергейт": в оточенні Зеленського є агент Росії Володимир Омелян розповів, який факт розкрив для суспільства скандал із "вагнерівцями"

"Вагнергейт" виявив наявність російського агента в оточенні президента України, заявив у програмі "Висока напруга" на телеканалі "Україна 24" ексглава Міністерства інфраструктури Володимир Омелян.

"Що сталося з "вагнерівцями", на мій погляд? Суспільство зрозуміло, що в оточенні президента працюють російські агенти. Це став публічно визнаний факт. І дай Боже, щоб президент був просто сліпим виконавцем волі російського агента, а не був ним сам. Президент у п'ятницю згадував, що неприємно, коли тобі в обличчя і в спину кричать "зрадник". Він на це реагує, він розуміє, про що мова. От не дай Боже чергова атака росіян. І якщо російський агент — президент України, або той же Єрмак? Він дає вказівку українським військам відійти до Дніпра, або до Львова, щоб не було жертв, і Україну окупують", — сказав він.

Читайте також: "Підриває довіру": Буймістер розповіла про реакцію влади на "Вагнергейт"

Омелян назвав факти, за якими президенту Володимиру Зеленському та голові Офісу президента Андрію Єрмаку загрожує кримінальна відповідальність.

"Так само і зі справою вагнерівців. Тому що ми чули дуже багато, Єрмак заявляв, що це детективна історія, вигадана від початку до кінця, жоден факт не відповідає дійсності, все придумано. Виявилося, операція була, вона була спланована, президент у п'ятницю підтверджує, що він був у курсі цієї операції, просто не знав деяких деталей, і намагається звинуватити Бурбу. І є ще дуже важливий момент: насправді, саме ситуація з "вагнерівцями" – це дуже чіткий кримінальний кейс проти президента в майбутньому та проти Єрмака. Є чіткий факт державної зради, заподіяння шкоди національній безпеці, з боку Єрмака є факт перевищення повноважень і порушення доступу до державної таємниці, це абсолютно чіткі статті кримінального кодексу, які передбачають покарання 5-10 років. І це вже реальність, яка настане після позбавлення посад", — сказав він.

Нагадаємо, що на пресконференції президента України Володимира Зеленського телеведучий Савік Шустер поставив запитання щодо зриву спецоперації з затримання найманців ПВК "Вагнер".

"Мені подобається, що ви говорите "нібито". Тобто в принципі стверджуєте, але говорите "нібито", значить, припускаєте. Оскільки я сказав, що сьогодні буде дуже відверта розмова, я без припущень відповідатиму на ваші нібито запитання. Почнемо з того, що ви повинні розуміти моє ставлення до пана Бурби. Я дуже пряма і відкрита людина, і розмовляв з цією людиною теж відкрито і прямо. Раніше я сказав, що це не наша робота, ми втягнуті в операцію іншої держави. То була моя офіційна відповідь", - сказав президент.

Раніше екскерівник Головного управління розвідки Василь Бурба заявив, що однією з причин зриву спецоперації щодо "вагнерівців" міг бути "кріт" в українській владі.

"Провал спецоперації - це тільки ланцюжок провалів, які відбуваються останнім часом. Людей звільняють, в людей забирають документи прикриття. В командирів груп у липні стріляють у Києві. Тобто це ланцюг і мало б слідство за рік відповісти - у нас є "кріт", чи немає?" - наголосив він.