22:05, Вчора

Бутусов назвав головну помилку Зеленського щодо "Вагнергейту" "На це було бридко дивитися"

У справі щодо "вагнерівців" президент Володимир Зеленський, голова його Офісу, вся українська влада брехали всьому суспільству, що спецоперації не було, заявив в ефірі програми "Україна з Тиграном Мартиросяном" на телеканалі "Україна 24" журналіст Юрій Бутусов.

"Я писав про справу щодо "вагнерівців" 15 місяців. 15 місяців президент, голова його Офісу, вся українська влада брехали всьому суспільству, що спецоперації не було, провалу не було, нікого не чіпали, все добре. І раптом через 15 місяців під тиском громадської думки президенту все ж таки довелося відповідати - як би він не хотів", - сказав він.

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За словами журналіста, ситуація на пресконференції була для нього абсолютно правильною історією:

"Для мене було головне - повідомити людям, які дивилися, що в нас є дуже велика проблема для національної безпеки - в оточенні президента призначаються на найвищі посади російські агенти... Я сказав, що в нас начальником комітету з розвідки, якому підпорядковані всі розвідслужби України... призначений Руслан Демченко - дуже відомий проросійський політик, перший заступник міністра закордонних справ часів Януковича, людина, яка безпосередньо брала участь у розробці та прийнятті Харківських угод, які, по суті, віддали Росії контроль над Кримом. Тому, звичайно, я хотів сказати, що призначення Зеленським на цю посаду Демченка в порушення закону про люстрацію призвело до провалу як мінімум 7-и розвідувальних операцій - не тільки щодо "вагнерівців" - і в цього дуже важкі наслідки".

Також Бутусов заявив, що йому було соромно, що верховний головнокомандувач, якому підпорядковуються всі військові, може так ганьбити власних підлеглих.

"Якщо було б розслідування, я міг би зрозуміти риторику. Коли проводиться законне розслідування, виносяться правові рішення органів розслідування. Це, можливо, було б навіть справедливо. Але в цьому випадку влада взагалі відкидала будь-яку інформацію щодо цієї теми, нічого не казала. І зараз лише на пресконференції президент, який не брав участь у слідчих діях... ті співробітники Офісу, які були там у кабінеті, після чого відбувся провал спецоперації - вони не дали жодних показів. А при тому, що немає розслідування, прикривається злочин, президент сміє ганьбити військовослужбовців - людей, які воювали в той час, коли він 4 рази ухилявся від повістки про мобілізацію.... Мені було страшенно соромною. На це було бридко дивитися", - сказав він.

Нагадаємо, що на пресконференції президента України Володимира Зеленського телеведучий Савік Шустер поставив запитання щодо зриву спецоперації з затримання найманців ПВК "Вагнер".

"Мені подобається, що ви говорите "нібито". Тобто в принципі стверджуєте, але говорите "нібито", значить, припускаєте. Оскільки я сказав, що сьогодні буде дуже відверта розмова, я без припущень відповідатиму на ваші нібито запитання. Почнемо з того, що ви повинні розуміти моє ставлення до пана Бурби. Я дуже пряма і відкрита людина, і розмовляв з цією людиною теж відкрито і прямо. Раніше я сказав, що це не наша робота, ми втягнуті в операцію іншої держави. То була моя офіційна відповідь", - сказав президент.

Раніше екскерівник Головного управління розвідки Василь Бурба заявив, що однією з причин зриву спецоперації щодо "вагнерівців" міг бути "кріт" в українській владі.

"Провал спецоперації - це тільки ланцюжок провалів, які відбуваються останнім часом. Людей звільняють, в людей забирають документи прикриття. В командирів груп у липні стріляють у Києві. Тобто це ланцюг і мало б слідство за рік відповісти - у нас є "кріт", чи немає?" - наголосив він.