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Справа проти Бутусова: журналіст назвав замовників Юрій Бутусов заявив, що справу проти нього відкрили на замовлення Кремля

Справу Державного бюро розслідувань проти себе прокоментував у програмі "Україна з Тиграном Мартиросяном" на телеканалі "Україна 24" журналіст Юрій Бутусов.

"Сьогодні, в неділю ввечері, ДБР написало, що проти мене порушується кримінальна справа. Потім вони виправилися, сказали що справа за фактом, але в ній один фігурант — я. І справу порушено за статтею 437 Кримінального кодексу — розв'язання, ведення агресивної війни. Тобто війну розв'язав я. Виявляється, ДБР шукатиме докази й, можливо, кине мене за ґрати, тому що, на думку ДБР, саме я розв'язав війну на Донбасі, і через мене вона ведеться. Питання тільки, хто агресор. Це очевидне використання влади для утисків свободи слова. Це дуже помітно навіть не з приводу. Подивіться просто згідно з законом повноваження ДБР. Воно не веде провадження за цими статтями проти журналістів. Там є держслужбовці, військові, але немає журналістів", — сказав він.

За його словами, справу було порушено за вказівкою президента.

"Можу сказати, що після пресконференції за вказівкою безпосередньо президента Зеленського з численними порушеннями законодавства проти мене відкрили цю божевільну незаконну кримінальну справу, яка суперечить законам України. Я хочу зазначити, що діючий в.о. голови ДБР Сухачов провалив іспит на знання законодавства, коли подавався на конкурс, це офіційна інформація. Вони його призначили одразу на керівну посаду. Це все, звісно, робилося на замовлення. Я можу сказати одне: у нас в Україні робиться впорядкований хаос, керований хаос. На жаль, він керується з Кремля", - сказав він.

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Бутусов розповів, чому вважає, що українська влада управляється із Москви.

"Я скажу важливу ознаку того, чому вважаю замовником цієї справи проти мене саме росіян. Тому що за цією статтею, 437 — планування розв'язування та ведення агресивної війни — ДБР порушило справу проти мене, але за вісім років війни за цією статтею не порушено справу проти Володимира Путіна. Вам може це здаватися анекдотом, але президент Росії, який наказав стріляти по українцях і ввести сюди війська, за цією статтею не проходить, а проходжу я, український журналіст. Я думаю, це найкраща відповідь, щоб усі зрозуміли, хто керує діями нашої влади", — сказав він.

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Нагадаємо, ДБР розпочало кримінальне провадження за фактом публікації журналістом Юрієм Бутусовим відео з пострілами з гаубиці. Пізніше в ДБР уточнили, що кримінальне провадження розпочато не проти Бутусова, а за вказаним у його публікації фактом. Зокрема, предметом розслідування є встановлення обставин, хто і за яких умов допустив цивільну особу до зброї.

27 листопада Бутусов опублікував відео, за його словами, зняте "дуже давно" на тренуваннях підрозділів територіальної оборони одного з регіонів України "у суворій відповідності до чинних конвенцій та заборон".