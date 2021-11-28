21:05, Сьогодні

"Підриває довіру": Буймістер розповіла про реакцію влади на "Вагнергейт" "Сьогодні ми почули, як президент країни виправдовує своїх близьких друзів"

Якщо говорити про частину спецоперації щодо "вагнерівців", то це відверта, абсолютно відома, прописана в підручниках КДБ технологія - запускати в публічний простір зовсім різні версії, які суперечать одна одній. Про це сказала в ефірі програми "Висока напруга" на телеканалі "Україна 24" народна депутатка Людмила Буймістер.

"Від президента ми чуємо одне, від голови Офісу президента ми чули зовсім іншу версію, від ТСК ми офіційно на папері у звіті побачили, що таки була така спецоперація та що її дійсно робила українська розвідка. Тому таке запускання в публічний простір багатьох версій - воно зрозуміло очікуване. Але що це особисто буде робити перша особа держави... Це насамперед підриває сьогодні довіру до України... це підриває довіру наших міжнародних партнерів", - сказала вона.

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За її словами, на тлі пресконференції президента України Володимира Зеленського у світі впали котування акцій українських компаній, які торгуються на міжнародних фондових ринках. Народна депутатка зазначила, що це саме та реакція, яку не міг не передбачати голова держави, коли робив ті чи інші заяви.

"Сьогодні ми почули лише одне - як президент країни виправдовує своїх близьких друзів зі свого оточення, яких він не хоче нікуди відпускати від себе, і шукає, на кого скинути відповідальність. Поки це не підтвердять правоохоронні органами, поки не проведуть всебічне розслідування і поки не дадуть відповідь українському суспільству під присягою, як саме відбувалася ця спецоперація і чому вона зірвалася... ми правди в цьому кейсі не дізнаємося", - сказала вона.

Нагадаємо, що на пресконференції президента України Володимира Зеленського телеведучий Савік Шустер поставив запитання щодо зриву спецоперації з затримання найманців ПВК "Вагнер".

"Мені подобається, що ви говорите "нібито". Тобто в принципі стверджуєте, але говорите "нібито", значить, припускаєте. Оскільки я сказав, що сьогодні буде дуже відверта розмова, я без припущень відповідатиму на ваші нібито запитання. Почнемо з того, що ви повинні розуміти моє ставлення до пана Бурби. Я дуже пряма і відкрита людина, і розмовляв з цією людиною теж відкрито і прямо. Раніше я сказав, що це не наша робота, ми втягнуті в операцію іншої держави. То була моя офіційна відповідь", - сказав президент.

Раніше екскерівник Головного управління розвідки Василь Бурба заявив, що однією з причин зриву спецоперації щодо "вагнерівців" міг бути "кріт" в українській владі.

"Провал спецоперації - це тільки ланцюжок провалів, які відбуваються останнім часом. Людей звільняють, в людей забирають документи прикриття. В командирів груп у липні стріляють у Києві. Тобто це ланцюг і мало б слідство за рік відповісти - у нас є "кріт", чи немає?" - наголосив він.