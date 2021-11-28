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Комаровський пояснив, що потрібно "відрізати" на гучному фото Авакова "Я туди був запрошений для диспансеризації і більше нічого"

На резонансному фото, на якому зображені ексголова МВС Арсен Аваков, лікар Євген Комаровський, журналісти Савік Шустер і Дмитро Гордон, озброєні середньовічними лицарськими мечами, "явно політична сила", сказав в ефірі програми "ХАРД з Влащенко" на телеканалі "Україна 24" доктор Євген Комаровський.

"Очевидно, та людина, яка затіяла якусь жорстку політичну силу... Ну видно, що на цьому фото явно політична сила - причому лікаря не "відрізали" тільки тому, що частина тіла лікаря перекрила Авакова... Я туди був запрошений для диспансеризації і більше ні для чого. Зрозуміло, що Гордон перший схопив булаву. Я хотів скальпель – мені дали меч. Я мріяв зробити обрізання, але мені бачите, що дали - то й є... Хотів сказати, що там половина обрізаних, але треба було подивитися, хто ще не обрізаний, і дорізати... Я ж хотів почати диспансеризацію, але не вдалося", - сказав він.

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"Що головне. Будь-яка партія має починатися з посмішки, з жарту - не з того, що ми лякатимемо, обіцятимемо грім і блискавку на всіх наших ворогів, забрати всі ваші гроші, націоналізувати, вигнати з країни, сказати: "Хто з нами не згоден - валіть звідси". Головне у будь-якій партії - як у лицарському кодексі, - якщо ми створюємо партію, то давайте правила гри під цю партію придумаємо. Тут є, дивіться. У Комаровського 13 книг написано. Книги Шустера написано. Гордон там теж – найзнаменитіший письменник. Люди, які вміють писати правила, є тут. Потрібно зібратися, подумати... Арсен Борисович - майстер фейсбучного жанру, я вважаю... Ми могли б обговорити світле майбутнє. Головне – світле", - розповів Комаровський.

За його словами, всі люди на фото зібралися, щоб відсвяткувати день народження:

"Складається взагалі враження, що єдина мета - людям зустрітися, сфотографуватися, піти на екскурсію до середньовічного замку - це думки про партію, Офіс президента, кого потрібно... До чого ми дожили?.. Люди зібралися, щоб відсвяткувати день народження класної людини , яку в цей день мав привітати президент – який саме завдяки йому і став президентом”.

Нагадаємо, колишній голова МВС Арсен Аваков опублікував у Facebook фотографію, на якій він зображений у компанії доктора Євгена Комаровського, телеведучого Савіка Шустера, продюсера шоу "Свобода слова" на телеканалі "Україна 24" Павла Єлізарова, журналіста Дмитра Гордона та експрем'єра Володимира Гройсмана . У руках вони тримали середньовічну зброю.

Ексголова МВС підписав знімок: "Так, це саме те, про що ви подумали".

Водночас журналіст Дмитро Гордон заявив, що це резонансне фото було зроблено в Литві на дні народження Савіка Шустера. За його словами, у кадр не помістився політик Микола Катеринчук, "є ще розширені фотографії, де стоїть ще людей 5-6", зокрема журналістка Олеся Бацман.

"Насправді, я здивувався, коли на наших очах не було сайту, жодного видання, телеканалу в Україні, жодного лідера і не лідера думок, хто б не перепостив цю фотографію та всіляко її обговорював. Це опозиція Зеленському, зібралися у похід на Зеленського - що тільки не писали. А насправді, як завжди, все не так", - сказав він.