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Зеленський мав відкласти пресконференцію — Ілларіонов розповів чому Ексрадник Путіна розповів, що не так із заявою Зеленського про переворот

Президент України Володимир Зеленський мав скасувати пресконференцію, якщо перед нею дізнався про "держпереворот" — про це заявив в ефірі програми "Україна з Тиграном Мартиросяном" на телеканалі "Україна 24" розповів російський економіст, ексрадник президента РФ Володимира Путіна Андрій Ілларіонов.

"Обов'язок президента — у будь-якій ситуації жорстко дотримуватися Конституції країни. В жодному разі не порушувати її та всіма силами її захищати. Якщо з'явилася загроза державного перевороту, необхідно негайно, до будь-яких пресконференцій... Якщо за п'ять хвилин до пресконференції з'явилася така інформація, тоді пресконференція переноситься, відкладається, і президент займається тим, що приймає рішення щодо недопущення державного перевороту. Це незрівнянно важливіше", — сказав він.

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Ілларіонов наголосив, що відсутність дій влади є приводом сумніватися у правдивості її заяв.

"Робота президента полягає не тільки в тому, щоб говорити з журналістами про те, що хтось планує держпереворот — треба робити відповідні дії. Якщо ці дії не вчинено і не зроблено жодного кроку за минулі вже майже півтори доби, жодної інформації не надійшло, то у будь-якого спостерігача виникають сумніви щодо обґрунтованості цієї заяви", — сказав він.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський на пресконференції 26 листопада заявив, що отримав інформацію про можливу підготовку державного перевороту в Україні. За його словами, Росія нібито "залучає" до підготовки перевороту бізнесмена Ріната Ахметова, а сам переворот нібито планується на 1-2 грудня. За заявою Зеленського, до цього "буде залучено мільярд доларів".

Бізнесмен Рінат Ахметов спростував звинувачення президента.

"Інформація, оприлюднена Володимиром Зеленським про те, що мене нібито втягують в якийсь державний переворот, є суцільною брехнею. Мене обурює поширення цієї брехні, незалежно від того, якими мотивами керується президент. Моя позиція була і буде однозначною – незалежна демократична й цілісна Україна з Кримом та моїм рідним Донбасом. Мої дії це підтверджують", — наголосив Ахметов.