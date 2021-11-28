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Скандал з "вагнерівцями": Ілларіонов сказав, що не так у словах Зеленського "Яка з цих 4-х версій є правильною?"

Те, що сказав на пресконференції президент України Володимир Зеленський у справі "вагнерівців", - це четверта версія, яку розповідають він і співробітники Офісу президента. Про це в ефірі програми "Україна з Тиграном Мартиросяном" на телеканалі "Україна 24" розповів російський економіст, ексрадник президента РФ Володимира Путіна Андрій Ілларіонов.

"У мене запитання: яка з цих 4-х версій є правильною?" Також Володимир Зеленський розповів про те, що це "погана" операція - начальник ГУРу підсунув йому якусь провокаційну операцію, за допомогою якої планувалося підірвати відносини між ним та президентом Ердоганом (президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган – прим. ред.), Україною та Туреччиною, Україною та США тощо. Ну, тобто це злочин. Тобто начальник ГУР пропонував президентові України вчинити злочин. І президент одразу виявив, що це злочин... Постає запитання: які дії президент України вчинив, щоб запобігти здійсненню такої операції, яка підриває стосунки... Він нічого цього не зробив... Як з'ясовується, він схвалив цю операцію", - розповів Ілларіонов.

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На його думку, керівник Офісу президента Андрій Єрмак повністю підтримав операцію щодо "вагнерівців":

"Його (екскерівника Головного управління розвідки Міноборони Василя Бурбу) відправили до керівника Офісу, який за дорученням президента - він же не зупинив цю операцію - запропонував відкласти операцію. Тобто за дорученням президента України керівник Офісу президента повністю підтримав операцію з розриву відносин між Україною та Туреччиною, Україною та США - і просто запропонував це зробити не зараз, а трохи пізніше. Іншими словами, президент України сказав: "Я зрозумів, що це злочинна операція, спрямована на розрив відносин із нашими сусідніми союзниками, і я підтримую цю операцію, але за допомогою свого керівника Офісу пропоную провести її в інший час". Тобто це... публічне визнання про підтримку операції-злочину".

Також Андрій Ілларіонов прокоментував саму операцію щодо "вагнерівців":

"Я - не спеціаліст зі спецоперацій, нічого сказати не можу... Але ось за ці 1,5 року, впродовж яких це обговорюється, я бачу, що з одного боку розповідається одна історія - її розповідають і Юрій Бутусов, і Дмитро Гордон, і Яніна Соколова - і зараз генерал Бурба... У них одна й та сама історія. Там немає жодних відмінностей. А опоненти розповідають 4 версії – причому вона постійно змінюється...”.

Нагадаємо, що на пресконференції президента України Володимира Зеленського телеведучий Савік Шустер поставив запитання щодо зриву спецоперації з затримання найманців ПВК "Вагнер".

"Мені подобається, що ви говорите "нібито". Тобто в принципі стверджуєте, але говорите "нібито", значить, припускаєте. Оскільки я сказав, що сьогодні буде дуже відверта розмова, я без припущень відповідатиму на ваші нібито запитання. Почнемо з того, що ви повинні розуміти моє ставлення до пана Бурби. Я дуже пряма і відкрита людина, і розмовляв з цією людиною теж відкрито і прямо. Раніше я сказав, що це не наша робота, ми втягнуті в операцію іншої держави. То була моя офіційна відповідь", - сказав президент.

Раніше екскерівник Головного управління розвідки Василь Бурба заявив, що однією з причин зриву спецоперації щодо "вагнерівців" міг бути "кріт" в українській владі.

"Провал спецоперації - це тільки ланцюжок провалів, які відбуваються останнім часом. Людей звільняють, в людей забирають документи прикриття. В командирів груп у липні стріляють у Києві. Тобто це ланцюг і мало б слідство за рік відповісти - у нас є "кріт", чи немає?" - наголосив він.