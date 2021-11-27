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"До Зеленського виникають питання": Ілларіонов про гучну заяву президента Життя державних діячів має певні жорсткі правила, нагадав ексрадник Путіна

Президент України Володимир Зеленський повинен підкріпити гучну заяву з приводу державного перевороту, що готується, рішучими діями, інакше його запідозрять в обмані.

Про це в ефірі програми "Україна з Тиграном Мартиросяном" на телеканалі "Україна 24" розповів російський економіст, ексрадник президента РФ Володимира Путіна Андрій Ілларіонов.

"Громадське життя, особливо публічне життя державних діячів, тим більше такого рівня, як президент, має певні жорсткі правила. Якщо президент каже такі речі - у нас є аудіодокази, це автоматично означає, що після завершення пресконференції ці аудіозаписи прокручуються в ефірах всіх каналів. Якщо є докази, що хтось планував якісь дії - фотоматеріали, відеоматеріали, аудіоматеріали, документи, зброю, тротил, листівки, все, що завгодно, це негайно надається громадськості. Такі закони відкритого цивілізованого суспільства", - пояснив російський експерт.

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За його словами, якщо це не надається, "то звичайно, і всередині України, і за межами, виникають питання - а чи є за цим хоч якісь підстави?"

"І доти, поки ці документи не надані, суспільство має право серйозно підозрювати в тому, що під цими заявами немає жодних підстав", - додав Ілларіонов.

Російський економіст також нагадав, що подібні заяви про підготовку держперевороту раніше робили лідери Росії та Білорусі Володимир Путін та Олександр Лукашенко.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський на пресконференції 26 листопада заявив, що отримав інформацію про можливу підготовку державного перевороту в Україні. За його словами, Росія нібито "втягує" до підготовки перевороту бізнесмена Ріната Ахметова.

"Ми отримали інформацію, що першого числа в нашій державі буде державний переворот. 1-2 грудня… Це не тільки агентурна інформація, а і звукова, де представники з України, скажімо так, з представниками Росії, скажімо так, обговорюють участь Ріната Ахметова в державному перевороті в Україні. Що буде залучено мільярд доларів тощо. Я вважаю, що це підстава, образа для Ахметова, його втягують у війну проти держави Україна", - заявив Зеленський.

Бізнесмен Рінат Ахметов спростував звинувачення президента.

"Інформація, оприлюднена Володимиром Зеленським про те, що мене нібито втягують в якийсь державний переворот, є суцільною брехнею. Мене обурює поширення цієї брехні, незалежно від того, якими мотивами керується президент. Моя позиція була і буде однозначною – незалежна демократична й цілісна Україна з Кримом та моїм рідним Донбасом. Мої дії це підтверджують", - наголосив Ахметов.