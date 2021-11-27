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Заявою про "держпереворот" Зеленський копіює Путіна - думка Ілларіонова Ексрадник Путіна здивований гучною заявою про "держпереворот"

Заява президента Володимира Зеленського про підготовку в Україні держперевороту – це плагіат. Раніше подібні заяви робили лідери Росії та Білорусі Володимир Путін та Олександр Лукашенко.

Про це в ефірі програми "Україна з Тиграном Мартиросяном" на телеканалі "Україна 24" розповів російський економіст, ексрадник Путіна Андрій Ілларіонов.

"Плагіат - це запозичення в інших. Згадую 2003 рік у Росії, коли нам теж розповідав Володимир Путін про те, що Михайло Ходорковський готує державний переворот. За цим були відповідні кроки - арешт Ходорковського, арешт інших співробітників ЮКОСу, розгром ЮКОСу. Ми все це добре пам'ятаємо. А цього року у квітні Олександр Лукашенко заявляв про те, що запобігли державному перевороту, організованому, у якому брали участь цілий білоруський блогер та цілий білоруський адвокат. Вони також були заарештовані ФСБ і відправлені до Білорусі", - нагадав Ілларіонов.

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На його думку, заява президента України - "це повне копіювання того, що зробили перед цим Путін та Лукашенко".

"Мене хвилює питання - а наступні кроки Володимир Зеленський зробить такі самі, як зробили Путін і Лукашенко? Це ще одне підтвердження того напряму, який навіщось взяв президент України, з якими, здається, він стверджував, що має зовсім інші стосунки", - підкреслив він.

Російський економіст також заявив, що Зеленський повинен підкріпити заяву з приводу перевороту, що готується, рішучими діями, інакше його запідозрять в обмані.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський на пресконференції 26 листопада заявив, що отримав інформацію про можливу підготовку державного перевороту в Україні. За його словами, Росія нібито "втягує" до підготовки перевороту бізнесмена Ріната Ахметова.

"Ми отримали інформацію, що першого числа в нашій державі буде державний переворот. 1-2 грудня… Це не тільки агентурна інформація, а і звукова, де представники з України, скажімо так, з представниками Росії, скажімо так, обговорюють участь Ріната Ахметова в державному перевороті в Україні. Що буде залучено мільярд доларів тощо. Я вважаю, що це підстава, образа для Ахметова, його втягують у війну проти держави Україна", - заявив Зеленський.

Бізнесмен Рінат Ахметов спростував звинувачення президента.

"Інформація, оприлюднена Володимиром Зеленським про те, що мене нібито втягують в якийсь державний переворот, є суцільною брехнею. Мене обурює поширення цієї брехні, незалежно від того, якими мотивами керується президент. Моя позиція була і буде однозначною – незалежна демократична й цілісна Україна з Кримом та моїм рідним Донбасом. Мої дії це підтверджують", - наголосив Ахметов.