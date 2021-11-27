19:56, Вчора

У жодного президента України так не було - Шкіряк сказав, чим "відзначився" Зеленський Ексрадник глави МВС розповів, скільки охорони потрібно главі держави

Президента України Володимира Зеленського під час пресконференції 26 листопада охороняла безпрецедентна кількість охоронців.

Про це заявив у програмі "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" колишній радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкиряк.

"У мене позиція, що охорони потрібно рівно стільки, скільки необхідно для забезпечення усіх безпекових функцій... Що стосується кількості - нинішній президент вважає, що його потрібно охороняти саме такою надзвичайною кількістю охоронців. Власне, я за всю історію незалежної України не пам'ятаю у жодного президента таку кількість охоронців. Тим не менше - він робить, а нам з вами робити висновки", - сказав Шкіряк.

Читайте також: Пресконференція Зеленського: нардеп нагадав, про що не розповів президент

Нагадаємо, 26 листопада після пресконференції Володимира Зеленського охорона президента збила з ніг журналістку телеканалу "Прямий" Ганну Дзьобу.

Після завершення багатогодинного заходу президентові потрібно було прориватися через натовп журналістів, яких не пустили всередину. Охорона Зеленського грубо відштовхувала представників ЗМІ. В результаті біля кортежу утворилася тиснява, в якій постраждала журналістка – вона впала на плитку.

Журналіст Дмитро Гордон в ефірі телеканалу "Україна 24" розкритикував пресконференцію президента Володимира Зеленського та назвав її "особистою трагедією".