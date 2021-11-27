18:07, Вчора

Україні потрібні кілька важливих кроків - британський посол щодо закону про олігархів Мелінда Сіммонс розповіла, що відкидає Україну назад в минуле

Для ефективного впровадження закону про олігархів Україні потрібні кілька важливих кроків - зокрема, забезпечення свободи слова.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю телеканалу "Україна 24" заявила надзвичайний і повноважний посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс.

"Коли закон про олігархів пройшов перше читання, я написала у Twitter, що ефект спрямований на подолання непропорційного впливу контролю олігархів на різні аспекти життя країни. Це справді було важливо, закон міг би мати такий ефект. Однак для цього потрібно було зробити кілька важливих кроків, один із яких, про що я й написала у Twitter - це створення незалежних медіа. Україна досі потребує достатньої кількості різноманітних незалежних думок, адже в Україні є монотрадиція, коли олігархи купують телеканали, на яких потім демонструють певні точки зору. І це відкидає Україну назад в минуле", - зазначила Сіммонс.

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На запитання, чи повинна була Верховна Рада ухвалювати закон про олігархів, не дочекавшись вердикту Венеційської комісії, дипломатка відповіла:

"Не забувайте, що Венеційська комісія надає лише виважені рекомендації. Чесно кажучи, це хороша ідея - дочекатися цих рекомендацій. Однак це вже справа уряду - робити так чи ні. Ідеально - це дочекатися усіх думок, розглянути усі точки зору. Але якщо цього не сталося - що ж, так буває. Для мене важливе не тільки питання, наскільки цей закон має бути реалізований, а й інші речі, як увага до Антимонопольного комітету, лібералізація енергетичного ринку, свобода незалежних медіа - щоб і в цих питаннях був прогрес".

Крім того, посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс в ефірі телеканалу "Україна 24" заявила, що Велика Британія навряд чи запроваджуватиме санкції проти російського газопроводу "Північний потік-2" найближчим часом, оскільки їх "потрібно використовувати обережно з огляду на обставини".

При цьому Сіммонс запевнила, що для Британії дуже важливо, щоб Україна стала незалежною, особливо від постачання російського газу. Посол вважає, що для цього західні партнери мають інвестувати в зелену енергетику, що може допомогти Україні в довгостроковій перспективі.

Також вона запевнила, що Велика Британія підтримуватиме Україну в протистоянні російській агресії як у військовій, так і в економічній сферах.