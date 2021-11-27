17:39, Вчора

Зелена енергетика: посол Великої Британії пояснила, як позбутися газу РФ "Питання безпеки можуть стати економічними можливостями"

Велика Британія у найближчому майбутньому не запроваджуватиме додаткових санкцій проти російського газопроводу "Північний потік 2". Про це в ексклюзивному інтерв'ю телеканалу "Україна 24" заявила надзвичайний та повноважний посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс.

За її словами, у Великій Британії розуміють, що РФ може спробувати послабити Україну і вже намагається це зробити багатьма способами.

"Це не тільки про військову силу, а й про постачання енергоносіїв. І саме тому ми стурбовані "Північним потоком 2", ми від початку пропонували відмовитися від розвитку цього газопроводу, бо бачили, як легко його можна використовувати, як зброю", - сказала Сіммонс.

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Дипломат зазначила, що Велика Британія навряд чи запроваджуватиме санкції проти трубопроводу найближчим часом, оскільки їх "потрібно використовувати обережно, враховуючи обставини".

При цьому Мелінда Сіммонс запевнила, що для Великої Британії дуже важливо, щоби Україна стала енергонезалежною, особливо від постачання російського газу.

Посол вважає, що для цього західні партнери мають інвестувати в зелену енергетику, що може допомогти Україні у довгостроковій перспективі.

"Україна має можливість у довгостроковій перспективі навіть стати провайдером, наприклад, зеленого водню. Тому для мене це саме той момент, де питання безпеки можуть стати економічними можливостями, – розповіла Сіммонс.

Раніше дипломат Руслан Осипенко припустив, що газопровід "Північний потік-2" на найближчій зустрічі обговорять президенти РФ і США Джо Байден і Володимир Путін.

"Північний потік" буде (в комбінації обговорюваних питань – ред.), тому що його розглядають як інструмент тиску на європейців. Він запущений як стратегічний інструмент, який розділив думки європейців - одні підтримують його, інші ні. Це вже перемога Путіна. Не запуск Північного потоку - 2 (є перемогою Путіна – ред.). Якщо йому (Путіну – ред.) вдалося підірвати цю солідарність (людей, які живуть в Євросоюзі - ред.) - це вже перемога Путіна", - сказав дипломат.