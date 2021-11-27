17:08, Вчора

Особливий статус Донбасу: нардеп пояснила, чого добивається Україна Неллі Яковлева розповіла, навіщо резонансний закон щороку продовжують

Україна докладає зусиль для того, щоб переглянути Мінські домовленості.

Про це заявила в ефірі програми "Сьогодні День. Вихідний" на телеканалі "Україна 24" народна депутатка від фракції "Слуга народу" Неллі Яковлева, коментуючи закон про особливий статус Донбасу, який парламент готується продовжити ще на рік.

На запитання, навіщо продовжувати дію закону, якщо він не працює, депутатка відповіла:

"Цей закон набуде чинності після того, як будуть проведені місцеві вибори зі спостереженням ОБСЄ та буде встановлено контроль над українським кордоном. Подовження на рік відбувається для того, щоб Україна як держава залишалася в межах переговорного процесу. Тобто, він є свідченням того, що Україна залишається на політико-дипломатичному шляху врегулювання міжнародного збройного конфлікту. Водночас, Україна має надії та докладає зусиль щодо того, щоб самі Мінські домовленості були переглянуті. Тому ми не можемо зробити цей закон безстроковим, а приймаємо його на рік для того, щоб залишатися у переговорному полі, але в той же час мати наміри на перегляд Мінських домовленостей".

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За її словами, "це можливо тоді, коли відбудеться зміна в безпековому компоненті чи відбудеться підписання нової мирної угоди".

"Ми розуміємо, що до того часу, поки не буде підписана нова мирна угода, виходити з цього переговорного процесу ми не можемо, тому потреба в законі залишається... Зараз ми розуміємо, що є амбіції щодо того, щоб Мінський процес був переглянутий, була підписана нова мирна угода. Тому відповідно ми даємо люфт часу виключно на один рік", - зазначила Яковлева.

Депутатка додала, що наразі "оптимальною моделлю зараз є продовження цього закону, тому що суттєвих зрушень у мирному процесі, на жаль, не відбулося".

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Нагадаємо, у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт, яким вкотре пропонується продовжити на рік дію закону про особливий статус Донбасу.

Закон про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей, відомий як закон про особливий статус Донбасу, був ухвалений восени 2014 року. Передбачалося, що закон діятиме три роки, але з 2017-го його регулярно продовжують ще на рік.

Закон передбачає, що особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донбасу набуває чинності лише після виконання всіх умов, викладених у статті 10 закону, зокрема в частині щодо виведення всіх незаконних збройних формувань з території України.