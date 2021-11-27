16:52, Вчора

Пресконференція Зеленського: нардеп нагадав, про що не розповів президент "Ми не почули відповіді на конкретні речі"

На великій пресконференції президента Володимира Зеленського не були озвучені конкретні відповіді щодо "Вагнергейту". Про це сказав в ефірі програми "Сьогодні День Вихідний" на телеканалі "Україна 24" народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко.

"Пояснення Зеленського дуже далеке від реальності. І ми не почули відповіді на конкретні речі: хто дав команду, чому Єрмак, хто дав команду Єрмаку. Всього цього ми не почули. Ми почули якісь історії, що це начебто погіршило відносини з Туреччиною - це ще якась нова версія. А до цього президент запевняв, що взагалі ніякої операції не було, потім говорив, що була, але не наша. Тобто, ми почули нову порцію брехні", - сказав Гончаренко.

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На думку депутата, пресконференцію щодо половини свого терміну у якості президента Зеленський мав би присвятити конкретним результатам своєї команди.

"Я думаю, що екватор - це не 100 днів, тут вже не треба було розповідати про плани, а потрібно було розповідати про результати. Я такої доповіді про результати не почув. Та й результатів я особливо не бачу. Було багато скандальних заяв, з’ясування стосунків із журналістами. Звіту про результати я не почув", - зазначив депутат.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський на пресконференції 26 листопада заявив, що отримав інформацію про можливу підготовку державного перевороту в Україні. За його словами, Росія нібито "втягує" до підготовки перевороту бізнесмена Ріната Ахметова.

"Ми отримали інформацію, що першого числа в нашій державі буде державний переворот. 1-2 грудня… Це не тільки агентурна інформація, а і звукова, де представники з України, скажімо так, з представниками Росії, скажімо так, обговорюють участь Ріната Ахметова в державному перевороті в Україні. Що буде залучено мільярд доларів тощо. Я вважаю, що це підстава, образа для Ахметова, його втягують у війну проти держави Україна", - заявив Зеленський.

Бізнесмен Рінат Ахметов спростував звинувачення президента.

"Інформація, оприлюднена Володимиром Зеленським про те, що мене нібито втягують в якийсь державний переворот, є суцільною брехнею. Мене обурює поширення цієї брехні, незалежно від того, якими мотивами керується президент. Моя позиція була і буде однозначною – незалежна демократична й цілісна Україна з Кримом та моїм рідним Донбасом. Мої дії це підтверджують", - наголосив Ахметов.