14:43, Вчора

"Це несерйозно": політологиня оцінила гучну заяву Зеленського Слова про держпереворот мають бути підкріплені діями, вважає Юлія Осмоловська

Заява президента Володимира Зеленського на пресконференції про те, що в Україні готується державний переворот, має бути підкріплена діями, інакше гарант дискредитує себе.

Про це розповіла в ефірі програми "Сьогодні День. Вихідний" на телеканалі "Україна 24" політологиня Юлія Осмоловська.

На думку експертки, заява президента - "це несерйозно". Вона провела паралель з державним заколотом у Туреччині 2016 року, коли президент Реджеп Таїп Ердоган за кілька днів заарештував тисячі держслужбовців і військових.

"А тут про що говорять? Ми не знаємо", - наголосила вона.

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Політологиня також прокоментувала слова президента про причетність до перевороту Росії:

"В тому ж випадку з Ердоганом, за однією з непідтверджених інформацій, якраз інформацію про те, що готується державний заколот, з іменами, з усіма прослушками, передала Ердогану Росія. Тому звідки в Зеленського така інформація? Може так само ворог працює?"

Осмоловська зазначила, що для дестабілізації не потрібне пряме військове втручання.

"Я не бачу сенсу в цьому прямому втручанні, тому що є безліч можливостей дестабілізувати Україну зсередини. Це один зі сценаріїв, який може відіграватися... Просто президент, коли про це анонсує, має діяти потім. Якщо немає за цими заявами дій, то це дискредитує самого президента. І взагалі, слова про заколот - ніхто вдруге йому не повірить", - заявила вона.

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Нагадаємо, президент Володимир Зеленський на прес-конференції 26 листопада заявив, що отримав інформацію про можливу підготовку державного перевороту в Україні. За його словами, Росія нібито "втягує" до підготовки перевороту бізнесмена Ріната Ахметова.

"Ми отримали інформацію, що першого числа в нашій державі буде державний переворот. 1-2 грудня… Це не тільки агентурна інформація, а і звукова, де представники з України, скажімо так, з представниками Росії, скажімо так, обговорюють участь Ріната Ахметова в державному перевороті в Україні. Що буде залучено мільярд доларів тощо. Я вважаю, що це підстава, образа для Ахметова, його втягують у війну проти держави Україна", - заявив Зеленський.

Бізнесмен Рінат Ахметов спростував звинувачення президента.

"Інформація, оприлюднена Володимиром Зеленським про те, що мене нібито втягують в якийсь державний переворот, є суцільною брехнею. Мене обурює поширення цієї брехні, незалежно від того, якими мотивами керується президент. Моя позиція була і буде однозначною – незалежна демократична й цілісна Україна з Кримом та моїм рідним Донбасом. Мої дії це підтверджують", - наголосив Ахметов.