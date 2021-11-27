14:34, Вчора

Україну не залишать віч-на-віч з Росією - заява посла Великої Британії У Британії готові порушувати українське питання на дипломатичному рівні

Велика Британія й надалі підтримуватиме Україну в протистоянні російській агресії як у військовій, так і в економічній сферах.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю телеканалу "Україна 24" заявила надзвичайний і повноважний посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс.

За її словами, Сполучене Королівство порушуватиме українське питання на дипломатичному рівні і не залишить Україну віч-на-віч з Росією. Водночас, дипломатка уточнила, що наразі відправляти 600 британських військових до України, як писала низка іноземних ЗМІ, у планах немає.

"Мені здається, це лише припущення військового кореспондента, адже насправді Велика Британія, як і багато інших держав, має війська, і ці війська можна відправити у будь-яку частину світу. Однак наразі немає планів відправляти їх в Україну. Хочу зазначити, що занепокоєність через військове нарощування - це лише один з аспектів російської агресії. Тож питання, що Велика Британія чи інші країни можуть зробити, аби допомогти Україні? Це мають бути розмови не лише про військову загрозу, а й гібридну", - сказал вона.

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Раніше британський таблоїд The Mirror повідомив, що Велика Британія готова перекинути в Україну 600 військовослужбовців спеціального призначення на тлі побоювань щодо можливого посилення російського вторгнення.

Глава громадської ліги "Україна - НАТО" Сергій Джердж в ефірі телеканалу "Україна 24" розповів, чим Захід зможе допомогти Україні у разі відкритої військової агресії РФ.

"Ідеться про те, що країни НАТО створюють певні резерви військовослужбовців, які можуть бути направлені в Україну в разі потреби, загострення. Міністр оборони Великої Британії якраз сказав, що 600 британських десантників готові до цього. Звичайно, це не та кількість, яка може радикально змінити ситуацію на фронті, але сам факт участі", - пояснив експерт.