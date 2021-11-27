12:59, Вчора

Проспали 2014 рік: політолог пояснив, чому Захід цікавиться справами України "Для американців та західного світу дуже важливо тримати руку на пульсі і їм це вдається"

Західні партнери України та Сполучені Штати Америки тримають руку на пульсі щодо подій, які останнім часом відбуваються у нашій країні. Таку думку озвучив в ефірі програми "Сьогодні Ранок Вихідний" на телеканалі "Україна 24" політтехнолог Олег Постернак.

Зокрема експерт прокоментував швидку реакцію президента США Джо Байдена на слова свого колеги Володимира Зеленського про підготовку до державного перевороту в Україні.

"Дивлячись на реакцію Заходу і Держдепу на брифінг президента - вони тримають руку на пульсі, як ніколи у цей критичний момент. Синхронні заяви, останні переговори влади... мені здається, що Захід проспав 2014 рік. А зараз вони працюють на випередження, щоб РФ не підготувала черговий сюрприз, коли в Україні розпочнуться політичні та медійні війни. Тому, для американців і західного світу надзвичайно важливо тримати руку на пульсі і їм це вдається", - сказав він.

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Нагадаємо, що 26 листопада Володимир Зеленський провів п'ятигодинний марафон, під час якого заявив, що в Україні на початку грудня цього року може відбутися державний переворот. За словами президента, у цей процес намагаються втягнути бізнесмена Ріната Ахметова.

Натомість, лідер "Демократичної сокири" Юрій Гудименко зазначив, що 1 грудня у Києві має відбутися масштабна акція проукраїнських опозиційних сил, які вимагатимуть від Володимира Зеленського відправити у відставку керівника ОП Андрія Єрмака, якого підозрюють у роботі на РФ.

"Якщо Зеленський не звільнить Андрія Єрмака, не звільнить все його оточення - він, фактично, між Єрмаком та Україною, обирає Єрмака. Чи має цей президент посідати своє крісло після цього? Я думаю, що ні. Я думаю, що він потребує негайного імпічменту. І ми з усією проукраїнською опозицією зараз консультуємося щодо того, як це може пройти найбільш безболісно для усієї нашої держави", - сказав він.