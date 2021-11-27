11:43, Вчора

Яценюк відверто розповів, у чому головна слабкість Зеленського "Не потрібно провокувати Україну до того, щоб було внутрішнє протистояння"

Президент Володимир Зеленський провокує свою слабкість, шукаючи ворогів всередині країни, а не намагаючись об'єднати усю державу. Про це сказав в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна 24" колишній прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

На його думку, Зеленський робить велику помилку, продовжуючи загравати із росіянами і сподіваючись за рахунок цього досягти миру та припинити військовий конфлікт на Донбасі.

"Не пробуйте домовитися з росіянами, як ви хотіли пускати воду в Крим, як ви хотіли свого часу, щоби були спільні з Росією інспекції ЗСУ, як ви хотіли проводити вибори у Донецьку і Луганську на догоду Росії. Не потрібно провокувати Україну до того, аби було внутрішнє протистояння", - сказав експрем'єр.

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Яценюк зазначає, що у сьогоднішній ситуації президент мав би об'єднати навколо себе усе українське суспільство.

"Президент у сьогоднішній ситуації мав би закликати до єдності усі політичні, економічні та фінансові організації. Він мав би пояснити, що не шукає ворогів, а шукає союзників для захисту України. От що хотіла почути країна від Зеленського. А він шукає ворогів і проявляє свою слабкість, що є неприпустимим у сьогоднішніх умовах", - вважає політик.

Нагадаємо, під час свого пресмарафону у п'ятницю, 26 листопада, Володимир Зеленський заявив, що його політичні опоненти не хочуть, щоб він йшов на другий президентський термін і навіть бояться цього.

"Вони нічого з себе не представляють, крім того, як мій батько каже, як "ляпати язиком". Ось і все. І вони чекають, що на це люди будуть вестися. Люди сказали, коли мене обрали. Їх не оберуть. І навіть якщо я не піду на другий термін. Вони так бояться... Гордон (Дмитро Гордон, журналіст - ред.) аж зі штанів вистрибує - "не должен идти, не должен, не должен!" Господи, Боже мій, чи це найголовніше? Я не бачу, як діти мої ростуть, оце "я должен". "Должен" тільки їм. Позорище", - зазначив очільник держави.