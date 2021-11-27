10:39, Вчора

Зеленський має шанс уникнути імпічменту - заява опозиції "Він, фактично, між Єрмаком та Україною, обирає Єрмака"

Проукраїнська опозиція готується оголосити імпічмент президенту Володимиру Зеленскому, якщо він відмовиться виконати низку умов українського суспільства.. Про це сказав в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна 24" лідер "Демократичної сокири" Юрій Гудименко.

"Якщо Зеленський не звільнить Андрія Єрмака, не звільнить все його оточення - він, фактично, між Єрмаком та Україною, обирає Єрмака. Чи має цей президент посідати своє крісло після цього? Я думаю, що ні. Я думаю, що він потребує негайного імпічменту. І ми з усією проукраїнською опозицією зараз консультуємося щодо того, як це може здійснитися найбільш безболісно для усієї нашої держави", - сказав він.

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Політик нагадав, що 1 грудня спливає термін ультиматуму щодо звільнення керівника Офісу президента Андрія Єрмака. Його оголосили під час акції на Банковій 21 листопада.

"Ми коли проголошували ультиматум Зеленському, ми попереджували, що буде безстрокова мирна акція. У той же час, сьогодні вийшов президент України і повідомив мільйонам громадянам, що 1 грудня відбудеться державний переворот. Якщо Зеленський дійсно володіє інформацією про державний переворот, то було б непогано всій країні подивитися на дії, які проти цього зроблені. Тому що ми розуміємо, що у нас на кордонах стоять російські війська і ми, як громадянське суспільство зробили все, що можна, аби привернути увагу до проблеми, що на Банковій сидять кроти: що там є Єрмак, є Татаров, є Демченко, що тепер там є Ростислав Шурма - колишній "опоблоківець" і абсолютно проросійська людина. І підпис на указі про призначення Шурми поставив Зеленський", - наголосив Гудименко.

Нагадаємо, Володимир Зеленський на пресконференції у п'ятницю, 26 листопада, заявив, що в Україні готується державний переворот. Зміна влади може відбутися 1 або 2 грудня. За інформацією Зеленського, у цей процес намагаються втягнути бізнесмена Ріната Ахметова. Також президент сказав, що для здійснення державного перевороту учасники процесу отримали 1 мільярд грн.

Сам Рінат Ахметов вже відреагував на заяви гаранта, назвавши їх "суцільною брехнею".

"Інформація, оприлюднена Володимиром Зеленським про те, що мене нібито втягують в якийсь державний переворот, є суцільною брехнею. Мене обурює поширення цієї брехні, незалежно від того, якими мотивами керується президент. Моя позиція була і буде однозначною – незалежна демократична й цілісна Україна з Кримом та моїм рідним Донбасом. Мої дії це підтверджують.

Як громадянин України, найбільший інвестор, платник податків і роботодавець країни й далі захищатиму вільну Україну, вільну економіку, демократію та свободу слова. І зроблю все від себе залежне, аби авторитаризму та цензури в Україні не було", — заявив він.