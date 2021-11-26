23:53, 26 листопада

Після ефіру на "Свободі слова" почалися допити – заява Бурби Окрім самого Бурби, правоохоронці зацікавились його колегами

Екскерівнику Головного управління розвідки Міноборони Василю Бурбі після телеефіру, присвяченого зриву операції з затримання найманців ПВК "Вагнер", прийшло чотири повістки на допити. Крім того, на допити зараз ходять його колеги.

Про це Бурба повідомив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна 24".

"Сьогодні цікавий момент. До мене звернулись командир спеціального резерву і два заступники й просили, щоб я якнайменше розповідав про них і про себе. Вони заслуговують величезної поваги, але те, що з ними відбулось - це дуже дивно. Вони вже з понеділка ходять на допити. Це на ті допити, де ДБР не могло рік і три місяці сказати нам правду - відбувся злив інформації чи не відбувся. Дуже дивно, але я в понеділок, перебуваючи на вашій передачі, хоч і заочно, отримав за один день чотири повістки - дві в ДБР і дві в Службу безпеки. Почалася активність, і слава Богу. Мета нашого виступу - щоб ми дізналися, був злив інформації чи ні", - розповів він.

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Коментуючи пресконференцію президента Володимира Зеленського і його слова щодо "вагнергейту", Бурба зазначив:

"Величезна біда - те, що я сьогодні почув. Як можна одних розвідників хвалити й розповідати, що була операція, сам особисто нагороджував, а других розвідників просто знімати з посад".

Також екскерівник військової розвідки пообіцяв звернутися до суду через звинувачення президента Володимира Зеленського на свою адресу.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський на пресконференції розкритикував колишнього главу військової розвідки Василя Бурбу, який заявляв про причетність керівництва України до зриву операції з "вагнерівцями".

"Бурбу я особисто не дуже добре знав. Коли я прийшов, я хотів його звільнити, бо розвідники не дуже добре про нього говорили. Він керував блокуванням транспорту на Майдані, це важливий момент... Потім була історія, що паралельно в резиденції, де я тимчасово живу, проживав пан Бурба. Відремонтував її за 11 млн. Він бізнесмен, але це розвідка, це ж не Бессарабка. Усім відомо, що він займався таким бізнесом, він отримував ту чи іншу інформацію і заробляв на цьому гроші. Такий керівник розвідки мене не влаштовував, не влаштовував і майбутнього міністра оборони. Усі розвідники та великі бізнесмени про це знали. Може, чутки, а може, й ні", - сказав він.

Раніше Василь Бурба заявив в ефірі телеканалу "Україна 24", що однією з причин зриву спецоперації щодо "вагнерівців" міг бути "кріт" в українській владі.

"Провал спецоперації - це тільки ланцюжок провалів, які відбуваються останнім часом. Людей звільняють, у людей забирають документи прикриття. В командирів груп у липні стріляють у Києві. Тобто це ланцюг і мало б слідство за рік відповісти - у нас є кріт, чи немає?" - наголосив він.