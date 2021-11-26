23:52, 26 листопада

"Останнє слово за вами": Гордон звернувся до Зеленського з порадою "Звільніть Єрмака - він доведе вас до цугундера"

Президент України Володимир Зеленський має зробити так, щоб його оточували розумні люди. Про це у програмі "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна 24" заявив журналіст Дмитро Гордон.

Серед іншого, він заявив, що не хоче, щоб президент став монархом.

"Я хочу звернутися до Володимира Зеленського. Володимире Олександровичу, вам залишилося керувати Україною 2,5 роки - якщо нічого, звичайно, не станеться, але дай Боже, щоб нічого не сталося. Я дуже хочу, щоб за цей час ви не ставали монархом. Я дуже хочу, щоб ви не ставали рабом свого Офісу. Розженіть бовдурів, які оточують вас у великій кількості. Звільніть Єрмака - він доведе вас до цугундера. Він надто розумний – і потенційно в цьому велика загроза для вас особисто. Зробіть усе, щоб вас оточували розумні люди. Нехай вони будуть навіть розумнішими за вас, нехай ви не будете з ними погоджуватися. Останнє слово все одно за вами", - сказав він.

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За словами Дмитра Гордона, якщо президент слухає агентів Росії, то невідомо, до чого він може довести Україну:

"Єрмак розумний там один - розумний і підступний. А це небезпечно. Якщо Юрій Бутусов заявляє, що Єрмак і Демченко (перший заступник секретаря РНБО Руслан Демченко, - прим. ред.) - агенти Росії, то я тоді не знаю... Якщо президент слухає агентів Росії, то до чого він може довести Україну? Я не знаю. Це мають говорити слідчі органи. Звертаюся до президента. Бережіть себе. Бережіть Україну. Якщо ви піддастеся цим ідіотам, бовдурам, які вас як і раніше оточують у великій кількості, то ви занапастите себе та Україну. У вас ще є шанс".

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський на пресконференції заявив, що політичні опоненти бояться його можливого другого президентського терміну.

"Вони нічого з себе не представляють, крім того, як мій батько каже, як "ляпати язиком". Ось і все. І вони чекають, що на це люди будуть вестися. Люди сказали, коли мене обрали. Їх не оберуть. І навіть якщо я не піду на другий термін. Вони так бояться... Гордон (Дмитро Гордон, журналіст - ред.) аж зі штанів вистрибує - "не должен идти, не должен, не должен!" Господи, Боже мій, чи це найголовніше? Я не бачу, як діти мої ростуть, оце "я должен". "Должен" тільки їм. Позорище", - зазначив очільник держави.

Раніше журналіст Дмитро Гордон розкритикував пресконференцію президента Володимира Зеленського та назвав її "особистою трагедією". Гордон зазначив, що він не пішов би на захід, навіть якби запросили, оскільки йому "Володимир Зеленський більше не цікавий".

"Сьогодні треба говорити не про Володимира Зеленського, а про майбутнє України, тому що він перестав бути цікавим, він не формулює сенси, не формує порядок денний... Це був театр одного актора, театр дуже непереконливий, на відміну від актора Володимира Зеленського, який виблискував у "Кварталі", якого ми так любили, яким ми так захоплювалися", - сказав він.