23:04, 26 листопада

"Виглядало абсолютно жалюгідно": Геращенко про хамство в словах Зеленського "Згадувати "попередників" у кожному слові - це вже смішно"

Президентові України Володимиру Зеленському потрібно звітувати, що зробила його команда, заявила в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна 24" народна депутатка від "Європейської солідарності" Ірина Геращенко.

"Дійсно зібрати пресконференцію і запросити журналістів, щоб з ними пересваритися, - це катастрофа. І це виглядало абсолютно жалюгідно. Коли ти вже майже 3 роки президент, то очевидно, що згадувати "попередників" у кожному слові - це вже смішно. Потрібно звітувати, що зробила ця команда. Також очевидно, що потрібно дати країні шанс і надію. Люди дійсно перелякані - що в нас на кордонах, що на польсько-білоруському кордоні, що в енергетиці. Я ексжурналістка. І хочу сказати, що з жахом бачила, що за 5 годин (пресконференції - прим. ред.) ми не бачили жодної новини. Це не є нормальним", - сказала вона.

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За її словами, водночас дійсно прозвучало слово "переворот" - і це є, на її думку, страшним словом у річницю Майдану:

"Тому що наш Майдан "переворотом" називає Путін. І оце прізвище "Путін" сьогодні на пресконференції не прозвучало. У нього були лікарі, винні за зрив вакцинації, розвідники - наші герої - були винні в тому, що його Єрмак зірвав спецоперацію. Журналісти винні в усьому на світі. Дійсно, такого хамства давно не бачила країна. Ви знаєте, Зеленський і його команда довго працювали над дискредитацією влади, але сьогодні була десакралізація влади. Це є дуже небезпечним для країни".

Нагадаємо, народний депутат з фракції "Батьківщина" Олексій Кучеренко заявив, що сьогоднішня пресконференція президента України Володимира Зеленського залишає гнітючі враження.

"У мене гнітючі враження від всього діалогу. Президент мав би вести свою лінію... Тут я бачу те, що вкрай знервована людина, дійсно розпочинається ця дискусія. Я бачу, як нервує прессекретар Нікіфоров, який може "висмикнути" президента з цієї дискусії, бо розуміє, що вона йому нічого не додасть", - сказав він.

Також Зеленський розповів про своє негативне ставлення до екскерівника ГУР Василя Бурби та його заяв про зрив операції щодо "вагнерівців".

"Бурба та інші говорять те, що вони не мають права поширювати. Я вважаю, що це порушення законодавства — поширення секретної інформації. Я вважаю, що це була операція під назвою "Бурба", яка, слава Богу, закінчилася. Бурбу я особисто не дуже добре знав. Коли я прийшов, я хотів звільнити його, бо розвідники не дуже добре про нього говорили. Він керував блокуванням транспорту на Майдані, це важливий момент. Ви знали про це? Коли розганяли Майдан, він у цій операції керував транспортом, коли був на службі в СБУ. Його вирішив залишити Петро Олексійович. Він його поставив керівником розвідки, хоч він не розвідник, він СБУшник", — сказав президент.