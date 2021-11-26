23:04, 26 листопада

Гордон відповів Зеленському: пресконференція – це трагедія За словами журналіста, президент перестав бути цікавим для нього

Журналіст Дмитро Гордон в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна 24" розкритикував пресконференцію президента Володимира Зеленського та назвав її "особистою трагедією".

Гордон зазначив, що він не пішов би на захід, навіть якби запросили, оскільки йому "Володимир Зеленський більше не цікавий".

"Сьогодні треба говорити не про Володимира Зеленського, а про майбутнє України, тому що він перестав бути цікавим, він не формулює сенси, не формує порядок денний... Це був театр одного актора, театр дуже непереконливий, на відміну від актора Володимира Зеленського, який виблискував у "Кварталі", якого ми так любили, яким ми так захоплювалися", - сказав він.

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Журналіст розповів, що дуже чекав, поки глава держави згадає його, і нарешті дочекався:

"Він про мене сказав, що "Гордон вистрибує зі штанів - не повинен Зеленський йти в президенти, не повинен, не повинен, не повинен". Чотири рази повторив. Я хочу сказати: Володимире Олександровичу, я не вистрибую зі штанів. Штани на місці, все нормально, просто Вашу честь рятую. Ви сказали, коли йшли в президенти - я йду на один термін. Порядні люди виконують обіцянки. Які розмови можуть бути сьогодні про другий термін Володимира Зеленського, якщо він пообіцяв, що йде на один термін?"

Як наголосив Гордон, він розцінює "сьогоднішню пресконференцію президента як глибоку особисту трагедію".

"Він був улюбленцем усієї країни, ми всі його любили. Яскрава, харизматична, красива, сліпучо і приголомшливо талановита людина, добре вихована, приємна у всіх відносинах, з якою приємно було знаходитися поряд, тому що від неї йшла позитивна енергія. Сьогодні від нього йде негативна енергія, ця посада його розклала. Вона привела його до стану внутрішнього дискомфорту, він нею обтяжений, вона йому заважає. Впала в око публічна самота президента", - заявив він.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський на пресконференції заявив, що політичні опоненти бояться його можливого другого президентського терміну.

"Вони нічого з себе не представляють, крім того, як мій батько каже, як "ляпати язиком". Ось і все. І вони чекають, що на це люди будуть вестися. Люди сказали, коли мене обрали. Їх не оберуть. І навіть якщо я не піду на другий термін. Вони так бояться... Гордон (Дмитро Гордон, журналіст - ред.) аж зі штанів вистрибує - "не должен идти, не должен, не должен!" Господи, Боже мій, чи це найголовніше? Я не бачу, як діти мої ростуть, оце "я должен". "Должен" тільки їм. Позорище", - зазначив очільник держави.

Раніше журналіст Дмитро Гордон в ефірі телеканалу "Україна 24" також викрив президента Володимира Зеленського в намірі "піти шляхом Володимира Путіна".

Також Гордон в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив, що реально країною сьогодні керує не Володимир Зеленський, а глава Офісу президента Андрій Єрмак.