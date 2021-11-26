22:46, 26 листопада

"Не відреагувати не можу": Бурба заявив Зеленському, що йде до суду Бурба відреагував на слова президента Володимира Зеленського, що стосуються "зливу" інформації

Пресконференція президента Володимира Зеленського, на якій він коментував ситуацію з "Вагнергейтом", може стати зверненням до суду одного з учасників спецоперації. Про це заявив у програмі "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна 24" ексглава Головного управління розвідки (ГУР) Василь Бурба.

"Щодо переглянутого, що можна сказати. Виступ президента був досить емоційним. Такі емоції я собі не можу дозволити ані як військовослужбовець, ані як генерал-полковник. І проігнорувати я теж не можу слова президента на мою адресу", - сказав Бурба.

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Василь Бурба прокоментував слова Зеленського, які він виголосив на пресмарафоні 26 листопада про те, що екскерівник ГУР торгує секретними даними.

"Щодо так званої торгівлі документами або матеріалами за винагороду. Шановний пане президенте, хочу вам сказати, наші іноземні партнери були дуже здивовані, тому що щодня майже 4 роки, коли я був керівником військової розвідки, ми обмінювалися інформацією. Якщо ви не знаєте, я вам скажу систему. Вони "довіряють, але перевіряють". Якби не було довіри хоча б на один відсоток, ми б не взаємодіяли. Тому я змушений із завтрашнього дня звернутися до суду, і нехай суд поставить крапку в цьому питанні. Це питання не в мені, не в тому, чи торгує Бурба документами, інформацією - це питання довіри наших партнерів", - зазначив розвідник.

Нагадаємо, Володимир Зеленський на пресконференції сьогодні заявив, що хотів звільнити Бурбу, коли став президентом.

"Бурба та інші говорять те, що вони не мають права поширювати. Я вважаю, що це порушення законодавства — поширення секретної інформації. Я вважаю, що це була операція під назвою "Бурба", яка, слава Богу, закінчилася. Бурбу я особисто не дуже добре знав. Коли я прийшов, я хотів звільнити його, бо розвідники не дуже добре про нього говорили. Він керував блокуванням транспорту на Майдані, це важливий момент. Ви знали про це? Коли розганяли Майдан, він у цій операції керував транспортом, коли був на службі в СБУ. Його вирішив залишити Петро Олексійович. Він його поставив керівником розвідки, хоч він не розвідник, він СБУшник", — сказав президент.

Раніше екскерівник Головного управління розвідки Василь Бурба заявив в ефірі телеканалу "Україна 24", що однією з причин зриву спецоперації щодо "вагнерівців" міг бути "кріт" в українській владі.

"Провал спецоперації - це тільки ланцюжок провалів, які відбуваються останнім часом. Людей звільняють, в людей забирають документи прикриття. В командирів груп у липні стріляють у Києві. Тобто це ланцюг і мало б слідство за рік відповісти - у нас є кріт, чи немає?" - наголосив він.