22:36, 26 листопада

Разумков сказав, чи піде він у президенти Ексспікер зазначив, що "брав участь у всіх виборах"

Ексспікер Верховної Ради Дмитро Разумков має намір брати участь у виборах президента України.

Про це він повідомив журналістам за кадром програми "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна 24".

Запитання: Ви плануєте йти в президенти колись?

Разумков: Будуть вибори – потім підемо. Я ж казав – я брав участь у всіх виборах. Я думаю, що в наступних виборах я також візьму участь.

Запитання: В якій іпостасі?

Разумков: В іпостасі тих, хто йде на ці вибори – і президентські, і парламентські.

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Додамо, згідно з дослідженнями центру економічних та політичних досліджень імені Олександра Разумкова, у першому турі виборів президента за Володимира Зеленського готові проголосувати 25,7% українців, за Петра Порошенка 14%, за Юрія Бойка 11,7%, за Юлію Тимошенко 10,1% за Дмитра Разумкова 8,8%.

Раніше нардеп Анна Скороход висловилася про політичне майбутнє ексспікера Верховної Ради Дмитра Разумкова й розповіла, чи приєднається до його нової політичної сили.

"Я думаю, що Дмитро Олександрович не може, а має створити свою політичну силу, тому що він справді був у витоків і він як ніхто пам'ятає, як все починалося і як всі яскраво боролися за цю ідею, з якою ми йшли (до парламенту — ред.). Щобільше, я впевнена, що він симпатичний, як не крути, нашим громадянам, і за ним підуть люди", — сказала вона.