22:32, 26 листопада

"Вимагав прибрати Шустера": Гордон про можливі мотиви конфлікту Зеленського з Ахметовим Конфлікт між Зеленським і Ахметовим безпосередньо пов'язаний зі свободою слова, повідомив журналіст

Президент Володимир Зеленський не хотів у телеефірах бачити деяких публічних людей, а також чути обговорення "вагнерівців" і теми про офшори. Про це повідомив у програмі "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна 24" журналіст Дмитро Гордон.

Він зазначив, що, крім офшорів і "вагнерівців", Зеленський нібито не хотів, щоб в ефіри запрошували самого Гордона, а також ексспікера парламенту Дмитра Разумкова. Також, за словами журналіста, Зеленський нібито хотів прибрати з ефіру програму Савіка Шустера. Дмитро Гордон вважає, що конфлікт Володимира Зеленського з бізнесменом Рінатом Ахметовим полягав саме в цьому.

"Я розмовляв з декількома людьми, в тому числі в Офісі президента, мене цікавила причина глибокого конфлікту між Зеленським і Ахметовим. Мені це дійсно цікаво. Кажуть, мовляв, вплив на бізнес. Все це дурниця. Мені сказали кілька людей з Офісу президента, що вимагав Володимир Зеленський від Ріната Ахметова. Я не знаю, можна, напевно, про це запитати й у Зеленського, і в Ахметова, так буде правильно. Мені сказали, що спочатку він вимагав прибрати Шустера, не запрошувати Гордона, не показувати Разумкова, не показувати програми про офшори та "вагнерівців". Після того як Ахметов це відхилив, почався конфлікт. Саме це було причиною конфлікту", - сказав Гордон.

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Варто зазначити, що раніше політолог Дмитро Співак також повідомив, що Зеленський може відчувати неприязнь до Ахметова, через що склалася негативна ситуація з виплатою грошей компанії ДТЕК.

"ДТЕК - це компанія, яка в тому числі займається зеленою енергетикою. І через свою особисту неприязнь президент просто знизив ще на декілька сходинок рейтинг України в очах європейських інвесторів. Що сталося? Прийшли європейські гроші, не наші гроші, ми повинні були розрахуватися з інвесторами зеленої енергетики. Розрахувалися з усіма, крім однієї компанії. І миттєва реакція фінансового західного ринку - знизилася вартість акцій цінних паперів, а це значить, що підвищилася на 20% можливість дефолту, миттєво пішов вгору курс долара, ми все це бачимо в обмінних пунктах. А це значить, що сюди не прийдуть інвестиції, серйозні системні західні інвестиції... Жодні інвестиційні "нянечки" вам не допоможуть, а це означає, що з України буде виводитися чергова порція грошей. Тоді скажіть мені, що тут стоїть на чолі - державна позиція президента, чи бажання помсти? Ось нехай народ України й відповість на це запитання", - сказав Співак.

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Раніше бізнесмен Рінат Ахметов спростував заяви президента Володимира Зеленського, який під час свого пресмарафону сказав про те, що Ахметова нібито втягують у спробу державного перевороту.

"Інформація, оприлюднена Володимиром Зеленським про те, що мене нібито втягують в якийсь державний переворот, є суцільною брехнею. Мене обурює поширення цієї брехні, незалежно від того, якими мотивами керується президент. Моя позиція була і буде однозначною – незалежна демократична й цілісна Україна з Кримом та моїм рідним Донбасом. Мої дії це підтверджують.

Як громадянин України, найбільший інвестор, платник податків і роботодавець країни й надалі захищатиму вільну Україну, вільну економіку, демократію та свободу слова. І зроблю все від себе залежне, аби авторитаризму та цензури в Україні не було", — заявив він.