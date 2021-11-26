22:17, 26 листопада

Пресконференція Зеленського: Разумков назвав проблемні запитання суспільства "На місці президента я б менше залишався в Офісі президента"

Після пресконференції президента України Володимира Зеленського у суспільства залишилося багато запитань, заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна 24" ексголова Верховної Ради Дмитро Разумков.

"Були й позитивні моменти - завжди потрібно розпочинати з позитиву. Якщо ми говоримо про позитив, то насправді були не лише журналісти, які мають відношення до Офісу президента, а й інші журналісти - були гострі запитання", - сказав він.

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За його словами, далі було багато запитань, які сьогодні залишаються у суспільства:

"На місці президента я б все-таки менше залишався в Офісі президента і більше спілкувався б - як із людьми, так і з журналістами. Це додаватиме всім. Президент повинен бути відкритим, зрозумілим, передбачуваним, людиною, яка вселяє надію і дає відповіді на складні питання, які стоять перед країною... Не потрібно розголошувати таємниці, розповідаючи, що для цього було зроблено. Але суспільство має бути впевненим, що влада розуміє, що вона робитиме в будь-який непростий, не дай Боже, момент розвитку нашої держави".

Також він сказав і про інші проблемні питання:

"Щодо справи "вагнерівців". Була зрада чи не була? Президент повинен на це дати відповідь. Давалися відповідні доручення чи ні? Чи є такі самі повноваження в Єрмака, як у президента, він наділений такими повноваженнями й може їх передавати далі? Далі питання економіки, яке турбує сьогодні всіх. Питання економічної безпеки, тарифної політики - ми сьогодні заходимо в дуже непростий сезон. Я не хочу нікого лякати, але, починаючи з жовтня, ми розуміємо, що ця зима для нас усіх буде непроста. На це впливає багато чинників... Президент каже, що 1 грудня в Україні станеться переворот. І це говориться так, мимоволі, під час пресконференції у відповідь журналістам. Якщо в президента є така інформація, то він повинен виходити й говорити, що в цей час представники силових відомств проводять операцію, затримані люди, які готували державний заколот, державну зраду. І вони затримані СБУшниками, направлені до місць, "не столь отдаленных", і нестимуть відповідальність. Незрозуміло, коли "це може статися". Це не відповідь керівництва країни, це дестабілізація. І цим точно користуватимуться вороги нашої країни".

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Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський під час пресмарафону також розповів, що не зустрічається з жодною фракцією, крім "Слуги народу".

"Я не зустрічаюся з жодною фракцією, крім представників "Слуги народу". Я зустрічаюся з лідером нашої фракції Давидом Арахамією, зустрічався з тодішнім керівником партії Олександром Корнієнком, а також з головами деяких комітетів та певними міністрами. Раз на тиждень ми обговорюємо питання, які йдуть на розгляд Ради. Ми показуємо список з обіцянками партії та програму Кабміну і тоді підбиваємо підсумки", - сказав Зеленський.

Також Зеленський розповів про своє негативне ставлення до екскерівника ГУР Василя Бурби та його заяв про зрив операції щодо "вагнерівців".

"Бурба та інші говорять те, що вони не мають права поширювати. Я вважаю, що це порушення законодавства — поширення секретної інформації. Я вважаю, що це була операція під назвою "Бурба", яка, слава Богу, закінчилася. Бурбу я особисто не дуже добре знав. Коли я прийшов, я хотів звільнити його, бо розвідники не дуже добре про нього говорили. Він керував блокуванням транспорту на Майдані, це важливий момент. Ви знали про це? Коли розганяли Майдан, він у цій операції керував транспортом, коли був на службі в СБУ. Його вирішив залишити Петро Олексійович. Він його поставив керівником розвідки, хоч він не розвідник, він СБУшник", — сказав президент.