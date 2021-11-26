21:36, 26 листопада

"Так не можна": Аваков вказав на серйозний промах Зеленського Ексглава МВС звинуватив президента у "безпрецедентній атаці на офіцерів української армії"

Володимир Зеленський як президент та верховний головнокомандувач має підтримувати своїх розвідників, а не атакувати їх.

Про це заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна 24" ексглава МВС Арсен Аваков, коментуючи критику Зеленського на адресу ексглави Головного управління розвідки Міноборони Василя Бурби.

"Сьогодні я побачив безпрецедентну атаку на офіцерів української армії, на розвідників. Я такого ніколи не бачив і не чекав. Я не хотів би, щоб президент моєї країни, верховний головнокомандувач допускав такий тон щодо своїх офіцерів. Офіцери розвідки завжди діють на межі, на найтонших лініях, ризикуючи життям, і завжди розраховуючи, що в них за спиною стоятиме держава, що їх завжди захистять. А сьогодні я побачив безпрецедентну атаку - емоційну, що демонструє скривдженість. Так не можна. Я хочу попросити президента й кожного з вас, хто слухає: цих людей треба підтримувати – і генерала Бурбу, і тих офіцерів, яких вигнали надвір після того, що вони робили для країни. Незалежно від того, що це складна робота, кожен офіцер та солдат повинен знати - його підтримають. Без цього не буде оборони країни", - заявив Аваков.

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Нагадаємо, президент Володимир Зеленський на пресконференції розкритикував колишнього главу військової розвідки Василя Бурбу, який заявляв про причетність керівництва України до зриву операції з "вагнерівцями".

"Бурбу я особисто не дуже добре знав. Коли я прийшов, я хотів його звільнити, бо розвідники не дуже добре про нього говорили. Він керував блокуванням транспорту на Майдані, це важливий момент... Потім була історія, що паралельно в резиденції, де я тимчасово живу, проживав пан Бурба. Відремонтував її за 11 млн. Він бізнесмен, але це розвідка, це ж не Бессарабка. Усім відомо, що він займався таким бізнесом, він отримував ту чи іншу інформацію і заробляв на цьому гроші. Такий керівник розвідки мене не влаштовував, не влаштовував і майбутнього міністра оборони. Усі розвідники та великі бізнесмени про це знали. Може, чутки, а може, й ні", - сказав він.

Раніше Василь Бурба заявив в ефірі телеканалу "Україна 24", що однією з причин зриву спецоперації щодо "вагнерівців" міг бути "кріт" в українській владі.

"Провал спецоперації - це тільки ланцюжок провалів, які відбуваються останнім часом. Людей звільняють, у людей забирають документи прикриття. В командирів груп у липні стріляють у Києві. Тобто це ланцюг і мало б слідство за рік відповісти - у нас є кріт, чи немає?" - наголосив він.