20:06, 26 листопада

"Єрмака він не здасть": Співак про можливе звільнення Зеленським голови ОП Глава Офісу президента Андрій Єрмак звільнений не буде - політолог пояснив свою точку зору

Президент Володимир Зеленський провів багатогодинний пресмарафон, в ході якого пояснив журналістам свою позицію щодо можливого звільнення глави Офісу президента Андрія Єрмака. За його словами, сьогодні недоцільно позбавлятися потужної людини тільки тому, що комусь із політикуму він може не подобатися.

Чому Зеленський не хоче звільняти Єрмака, висловив свою точку зору в ефірі програми "Велика п'ятниця" на телеканалі "Україна 24" політолог і телеведучий Дмитро Співак.

"Володимир Зеленський зараз просто підтвердив, що країною керує Єрмак, і що Володимир Олександрович йому просто допомагає. Ви не знайдете в жодному законі України його повноваження на зовнішню політику, на спілкування з главами розвідслужби інших держав, а про це зараз сказав Зеленський. Мовляв, телефон Єрмака обривають. Тобто всі розвідки світу в нашій країні спілкуються з Єрмаком? Не з головою розвідки, контррозвідки, спецслужби, СБУ, РНБО, не з Володимиром Зеленським, а з головою Офісу президента? Так держава не існує, ми просто скочуємося на узбіччя міжнародної політики - це, по-перше. І, по-друге, глава держави - це гарант дотримання Конституції. У Конституції немає прав і повноважень Єрмака на здійснення ані спеціальних операцій, ані зовнішньополітичних комунікацій, ані вирішення питання з урядом, депутатами та парламентом. Але ми-то всі розуміємо, в якому кабінеті сьогодні приймаються рішення, і хто сьогодні найвпливовіша людина", — сказав Співак.

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Політолог зазначив, що сьогодні саме Єрмак розуміє структуру держуправління.

"Єрмак звільнений не буде. Це єдина людина сьогодні в оточенні Зеленського, хто править дуже багатьма процесами. Єдина людина, хто взагалі розуміє всі ці ниточки, як це все відбувається. Це єдина людина, до думки якої не просто прислухається президент, а, я думаю, можливо, навіть і навпаки. Тому Єрмака він не здасть", - сказав Співак.

Додамо, що на цій же пресконференції Володимир Зеленський підтвердив, що він і Андрій Єрмак використовували вертольоти Державної служби з надзвичайних ситуацій для відвідування державної резиденції "Гута".

"Так, я був у "Синьогорі". Зі мною був Єрмак, так. У п'ятницю ввечері, після роботи, я зі своєю родиною полетів на один день відпочити. Президент ніколи не літає одним гелікоптером. Мені не дозволено літати одним гелікоптером, мене супроводжують. Так, був такий гелікоптер. За два дні до цього зламався президентський гелікоптер. Люди, які летіли разом із президентом України, попросили використати гелікоптер ДСНС. Ми полетіли двома гелікоптерами військовими та вертольотом ДСНС", - сказав Зеленський.