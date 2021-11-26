19:54, 26 листопада

Співак попередив Зеленського: "Вагнергейт" матиме продовження Політолог чекає на нові викриття від Bellingcat

Розслідувачі Bellingcat після новорічних свят можуть опублікувати нові докази причетності вищого керівництва України до зриву операції із затримання російських найманців з ПВК "Вагнер".

Такий прогноз озвучив в ефірі програми "Велика п'ятниця" на телеканалі "Україна 24" телеведучий та політолог Дмитро Співак.

Співак нагадав, що представники Bellingcat 26 листопада вже відреагували на пресконференцію президента Володимира Зеленського в тій частині, яка стосується спецоперації щодо "вагнерівців".

"У них був коментар дуже простий - нам соромно за ту інформацію, яку ми почули з вуст глави української держави... Даю прогноз: гадаю, що буквально після Нового року, після різдвяних свят, наприкінці січня ми побачимо другу та третю частину розслідування цієї дослідницько-розслідувальної компанії, де у дуже негативному світлі будуть представлені факти, документи й докази участі високопосадовців України у зриві цієї операції", - заявив він.

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Також політолог прокоментував слова ексглави Головного управління розвідки Василя Бурби про операцію щодо "вагнерівців" та реакцію президента.

"Якщо верховний головнокомандувач моєї країни обзиває людину, яка очолювала військову розвідку, бувала в кабінеті у президента й доповідала йому про військову операцію... І раптом, коли щось відбувається, що не подобається президенту, Володимир Зеленський опускається до рівня базару, обзивання людини. Для мене це рівень і показник того, що щось не те відбувається в нашій країні. Так не може бути, так не повинно бути. Я не знайомий з паном Бурбою, не знаю, хто це, але це голова військової розвідки... Компанія Bellingcat показувала, що говорив Бурба і кому він доповідав - ми всі знаємо, що президент про це знав. Бурба доповідав верховному головнокомандувачу, це абсолютно очевидна річ. Верховний головнокомандувач повинен давати добро чи не давати на проведення будь-якої спецоперації, це зрозуміло", – сказав Співак.

Нагадаємо, що на пресконференції президента України Володимира Зеленського телеведучий Савік Шустер поставив запитання щодо зриву спецоперації із затримання найманців ПВК "Вагнер".

"Мені подобається, що ви говорите "нібито". Тобто в принципі стверджуєте, але говорите "нібито", значить, припускаєте. Оскільки я сказав, що сьогодні буде дуже відверта розмова, я без припущень відповідатиму на ваші нібито запитання. Почнемо з того, що ви повинні розуміти моє ставлення до пана Бурби. Я дуже пряма і відкрита людина, і розмовляв з цією людиною теж відкрито і прямо. Раніше я сказав, що це не наша робота, ми втягнуті в операцію іншої держави. То була моя офіційна відповідь", - сказав президент.

Раніше екскерівник Головного управління розвідки Василь Бурба заявив в ефірі телеканалу "Україна 24", що однією з причин зриву спецоперації щодо "вагнерівців" міг бути "кріт" в українській владі.

"Провал спецоперації - це тільки ланцюжок провалів, які відбуваються останнім часом. Людей звільняють, в людей забирають документи прикриття. В командирів груп у липні стріляють у Києві. Тобто це ланцюг і мало б слідство за рік відповісти - у нас є кріт, чи немає?" - наголосив він.