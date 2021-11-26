19:05, 26 листопада

Звернення до Зеленського: влада програє війну проти свободи слова Дмитро Співак упевнений, що президент спробує "поставити на коліна журналістську спільноту"

Президент України Володимир Зеленський програє війну проти свободи слова в Україні

Про це заявив в ефірі програми "Велика п'ятниця" на телеканалі "Україна 24" телеведучий та політолог Дмитро Співак.

"Я зараз у прямому ефірі. Я, Дмитро Співак, роблю офіційну заяву. На мене особисто акціонер телеканалу "Україна 24" ніколи з жодного питання... Тут немає цензури, тут немає темників. Ви знаєте, наскільки жорсткі в мене бувають позиції, програми, теми. Мені ніхто тут не каже - що треба, що не треба, де згладити. Я дуже ціную ту можливість і ту свободу слова, яка тут надається", - заявив він.

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При цьому телеведучий висловив переконання в тому, що президент України Володимир Зеленський спробує "поставити на коліна журналістську спільноту й тих акціонерів засобів масової інформації та телеканалів, які не бажають бути обслуговуючим персоналом хлопців із Банкової".

"Але я думаю, що багатомільйонна глядацька аудиторія, по-перше, і розуміння суспільства, по-друге, і позиція українських громадян, по-третє, не дадуть можливість задушити свободу слова, Зеленському зокрема. Я всоте хотів би звернутися до президента: пане президенте, ви вийшли з вільних медіа, ви президентом стали завдяки вільним медіа і нам, громадянам України, було абсолютно байдуже, хто є власником телеканалу, який виростив вас і зробив президентом. Почитайте історію сучасної України й запам'ятайте, що будь-яка війна, затіяна владою проти свободи слова та журналістської спільноти, завжди завершується однаково - тотальною поразкою влади. Пам'ятайте про це", - наголосив Співак.

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Нагадаємо, 24 листопада партія "Слуга народу" прийняла рішення ігнорувати телеканали "Україна 24" та "Україна". У пресслужбі політсили заявили, що мають намір "ігнорувати медіа, які власник навмисно перетворює на свій корпоративний гучномовець для шантажу держави та суспільства".

У відповідь член Наглядової ради Медіа Групи України Дмитро Бєлянський заявив, що "спільна публічна заява частини депутатів фракції "Слуга народу" щодо каналів "Україна" та "Україна 24" є формою відповіді на журналістські питання про "Вагнергейт", що прозвучали у програмі "Свобода слова із Савіком Шустером" 19 листопада".

"МГУ працює у суворій відповідності до інтересів суспільства, суворо дотримуючись стандартів журналістики та принципів свободи слова. Ми не можемо замовчувати ані результатів міжнародного розслідування Bellingcat щодо спецоперації "вагнерівців", ані теми офшорів президента України, ані інших резонансних розслідувань. Влада має право коментувати або відмовлятися від коментарів, але інформація, що становить суспільний інтерес, завжди буде опублікована", - підкреслив Бєлянський.