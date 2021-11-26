19:03, 26 листопада

"Гнітючі враження": нардеп поділився думкою про пресконференцію Зеленського "Я бачу те, що вкрай знервована людина"

Сьогоднішня пресконференція президента України Володимира Зеленського залишає гнітючі враження, заявив в ефірі ток-шоу "Сьогодні" на телеканалі "Україна 24" народний депутат із фракції "Батьківщина" Олексій Кучеренко.

"У мене гнітючі враження від всього діалогу. Президент мав би вести свою лінію... Тут я бачу те, що вкрай знервована людина, дійсно розпочинається ця дискусія. Я бачу, як нервує прессекретар Нікіфоров, який може "висмикнути" президента з цієї дискусії, бо розуміє, що вона йому нічого не додасть", - сказав він.

Читайте також: Такого високого "градуса" ще не було: Влащенко про пресконференцію Зеленського

"Бутусов сказав абсолютно конкретні речі. По суті, це звинувачення. На підставі цих звинувачень, я переконаний, знайдуться депутати, які зроблять відповідні звернення щодо того самого ДБР стосовно можливого злочину... Що стосується того, як це впливає на авторитет нашої з вами країни, то точно, що він (президент Зеленський - прим ред.) від цього не виграє. І хто тут винний? Ну, це черговий елемент його конструкції ламається, бо всі навколо винні. У цьому діалозі, крім самого себе, претензії немає кому виставляти", - сказав нардеп.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський під час пресмарафону також розповів, що не зустрічається з жодною фракцією, крім "Слуги народу".

"Я не зустрічаюся з жодною фракцією, крім представників "Слуги народу". Я зустрічаюся з лідером нашої фракції Давидом Арахамією, зустрічався з тодішнім керівником партії Олександром Корнієнком, а також з головами деяких комітетів та певними міністрами. Раз на тиждень ми обговорюємо питання, які йдуть на розгляд Ради. Ми показуємо список з обіцянками партії та програму Кабміну і тоді підбиваємо підсумки", - сказав Зеленський.

Також Зеленський розповів про своє негативне ставлення до екскерівника ГУР Василя Бурби та його заяв про зрив операції щодо "вагнерівців".

"Бурба та інші говорять те, що вони не мають права поширювати. Я вважаю, що це порушення законодавства — поширення секретної інформації. Я вважаю, що це була операція під назвою "Бурба", яка, слава Богу, закінчилася. Бурбу я особисто не дуже добре знав. Коли я прийшов, я хотів звільнити його, бо розвідники не дуже добре про нього говорили. Він керував блокуванням транспорту на Майдані, це важливий момент. Ви знали про це? Коли розганяли Майдан, він у цій операції керував транспортом, коли був на службі в СБУ. Його вирішив залишити Петро Олексійович. Він його поставив керівником розвідки, хоч він не розвідник, він СБУшник", — сказав президент.