19:21, 26 листопада

Зеленський сказав лише 50% правди — нардеп про пресмарафон президента Олексій Кучеренко висловився про заяву Зеленського щодо перевороту

Слова президента Володимира Зеленського про нібито підготовку до державного перевороту в Україні прокоментував у програмі "Токшоу Сьогодні" на телеканалі "Україна 24" народний депутат з фракції "Батьківщина" Олексій Кучеренко.

"Не хочу ображати президента. Щобільше, можу сказати, мабуть, 50% якоїсь правди в ході пресконференції було, але 50% він точно бачить викривлено. Тут у мене питання – це свідома позиція чи він щиро помиляється. Якщо щиро, тоді треба працювати з президентом, треба, щоб він зрозумів, що його вводить в оману його найближче оточення. І щоб він допускав до себе інші канали інформації, щоб розбиратися фахово в питаннях. Якщо свідомо 50% на 50% — то це повна біда, і нічим добрим не закінчиться", — сказав він.

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Кучеренко згадав схожу історію часів президента Порошенка, коли були розмови про план Кремля щодо дестабілізації ситуації в Україні.

"Мене вкрай злякала ось ця спроба чергова державної зради, держперевороту. Це ж було вже, згадайте "Шатун №1" за попередньої влади. Зараз починається "Шатун №2" — воно іронію таку викликає", — сказав він.

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Нагадаємо, 26 листопада президент Володимир Зеленський провів пресмарафон, на який запросили представників 30 ЗМІ, відібраних Офісом президента. Під час цього марафону президент заявив, що отримав інформацію про можливу підготовку державного перевороту в Україні, й що в це питання нібито може включитися бізнесмен Рінат Ахметов.

"Ми отримали інформацію, що першого числа в нашій державі буде державний переворот. 1-2 грудня... Це не лише агентурна інформація, а й звукова, де представники України, скажімо так, із представниками Росії, скажімо так, обговорюють участь Ріната Ахметова у державному перевороті в Україні, що буде залучено мільярд доларів тощо", — сказав президент.