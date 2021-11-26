18:30, 26 листопада

Можуть тільки "ляпати язиком": Зеленський про те, чи піде він на другий термін Президент вважає, що є люди, які можуть розхитувати Верховну Раду

Пресконференція президента Володимира Зеленського, яку транслював телеканал "Україна 24", відбулася в кілька етапів, під час спілкування з журналістами були порушені питання, що стосуються також теми другого президентського терміну.

Зеленський наголосив, що є люди, які "розхитують" український парламент. Він зазначив, що саме ці люди бояться, що він може піти на другий президентський термін.

"Вони нічого з себе не представляють, крім того, як мій батько каже, як "ляпати язиком". Ось і все. І вони чекають, що на це люди будуть вестися. Люди сказали, коли мене обрали. Їх не оберуть. І навіть якщо я не піду на другий термін. Вони так бояться... Гордон (Дмитро Гордон, журналіст - ред.) аж с штанів вистрибує - "не должен идти, не должен, не должен!" Господи, Боже мій, чи це найголовніше? Я не бачу як діти мої ростуть, оце "я должен". "Должен" тільки їм. Позорище", - зазначив очільник держави.

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Нагадаємо, 26 листопада президент Володимир Зеленський провів пресмарафон, на який запросили представників 30 ЗМІ, відібраних Офісом президента. Під час спілкування з журналістами президент заявив, що отримав інформацію про можливу підготовку державного перевороту в Україні та що в це питання нібито може включитися бізнесмен Рінат Ахметов.

Своєю чергою, Рінат Ахметов спростував заяви президента Володимира Зеленського.

"Інформація, оприлюднена Володимиром Зеленським про нібито втягування мене в якийсь держпереворот, є суцільною брехнею. Мене обурює поширення цієї брехні, незалежно від того, якими мотивами керується президент. Моя позиція була і буде однозначною – незалежна демократична та цілісна Україна з Кримом та моїм рідним Донбасом. Мої дії це підтверджують.

Як громадянин України, найбільший інвестор, платник податків і роботодавець країни й далі захищатиму вільну Україну, вільну економіку, демократію та свободу слова. І зроблю все від себе залежне, аби авторитаризму та цензури в Україні не було", — заявив він.