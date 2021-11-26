17:51, 26 листопада

Рінат Ахметов: "Мене обурює поширення брехні" Бізнесмен Рінат Ахметов обурений неправдивими заявами на свою адресу

Бізнесмен Рінат Ахметов спростував заяви президента Володимира Зеленського, який заявив під час свого пресмарафону про те, що Ахметова нібито втягують у спробу державного перевороту.

"Інформація, оприлюднена Володимиром Зеленським про те, що мене нібито втягують в якийсь державний переворот, є суцільною брехнею. Мене обурює поширення цієї брехні, незалежно від того, якими мотивами керується президент. Моя позиція була і буде однозначною – незалежна демократична й цілісна Україна з Кримом та моїм рідним Донбасом. Мої дії це підтверджують. Як громадянин України, найбільший інвестор, платник податків і роботодавець країни й далі захищатиму вільну Україну, вільну економіку, демократію та свободу слова. І зроблю все від себе залежне, аби авторитаризму та цензури в Україні не було", — заявив він.

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Нагадаємо, 26 листопада президент Володимир Зеленський провів пресмарафон, на який запросили представників 30 ЗМІ, відібраних Офісом президента. Під час цього марафону президент заявив, що отримав інформацію про можливу підготовку державного перевороту в Україні та що в це питання нібито може включитися бізнесмен Рінат Ахметов.