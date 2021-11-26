17:46, 26 листопада

"Ведмедів не викликав, циган не викликав": Зеленський про день народження Єрмака "Я чудово відпочив, працюючи в ніч з п'ятниці на суботу"

Президент Володимир Зеленський підтвердив, що він та голова Офісу президента Андрій Єрмак використали гелікоптери Державної служби з надзвичайних ситуацій для відвідування державної резиденції "Гута". Про це глава держави розповів під час своєї пресконференції, яку транслював телеканал "Україна 24".

За словами Зеленського, він полетів у Гуту ввечері п'ятниці, з ним була його родина. Він дорікнув журналістам за те, що у нього не залишилося у Києві місця для відпочинку. Дорогою до державної резиденції президента супроводжував ще один вертоліт – за протоколами безпеки.

"Так, я був у "Синьогорі". Зі мною був Єрмак, так. У п'ятницю ввечері, після роботи, я зі своєю родиною полетів на один день відпочити. Президент ніколи не літає одним гелікоптером. Мені не дозволено літати одним гелікоптером, літаю з супроводжуючими. Так, був такий гелікоптер. За два дні до цього зламався президентський гелікоптер. Люди, які летіли разом із президентом України, попросили використати гелікоптер ДСНС. Ми полетіли двома гелікоптерами військовими та вертольотом ДСНС", - сказав Зеленський.

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Він стверджує, що у резиденції у нього відбулася зустріч із Чернишовим (Олексій Чернишов - міністр розвитку громад та територій, - ред.). Там вони обговорили питання щодо святкування 30-річчя української дипломатії. Зеленський каже, що святкові заходи відбудуться на території державної резиденції.

"Я прилетів, у ніч я зустрівся з Чернишовим, побачили всю інфраструктуру, проговорили, що робитимемо, де братимемо гроші. Я чудово відпочив з паном Чернишовим, працюючи в ніч з п'ятниці на суботу. У суботу я мав вихідний день. Разом зі мною там був керівник Офісу та моя сім'я", - розповів очільник держави.

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Після цього, за словами Зеленського, він повернувся до Києва (21 листопада, - ред.), де взяв участь у заходах, присвячених Дню Свободи та Гідності, а потім полетів назад до державної резиденції в Гуті.

Президент вирішив не відповідати на запитання, чи святкувався в "Синьогорі" ювілей Єрмака, зазначивши лише, що туди "циган не викликав, ведмедів не викликав".

Президент України Володимир Зеленський під час пресмарафону також розповів, чи розпускатиме Верховну Раду.