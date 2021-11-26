"Ведмедів не викликав, циган не викликав": Зеленський про день народження Єрмака

"Я чудово відпочив, працюючи в ніч з п'ятниці на суботу"

"Ведмедів не викликав, циган не викликав": Зеленський про день народження Єрмака

Президент Володимир Зеленський підтвердив, що він та голова Офісу президента Андрій Єрмак використали гелікоптери Державної служби з надзвичайних ситуацій для відвідування державної резиденції "Гута". Про це глава держави розповів під час своєї пресконференції, яку транслював телеканал "Україна 24"

За словами Зеленського, він полетів у Гуту ввечері п'ятниці, з ним була його родина. Він дорікнув журналістам за те, що у нього не залишилося у Києві місця для відпочинку. Дорогою до державної резиденції президента супроводжував ще один вертоліт – за протоколами безпеки.

"Так, я був у "Синьогорі". Зі мною був Єрмак, так. У п'ятницю ввечері, після роботи, я зі своєю родиною полетів на один день відпочити. Президент ніколи не літає одним гелікоптером. Мені не дозволено літати одним гелікоптером, літаю з супроводжуючими. Так, був такий гелікоптер. За два дні до цього зламався президентський гелікоптер. Люди, які летіли разом із президентом України, попросили використати гелікоптер ДСНС. Ми полетіли двома гелікоптерами військовими та вертольотом ДСНС", - сказав Зеленський.

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Він стверджує, що у резиденції у нього відбулася зустріч із Чернишовим (Олексій Чернишов - міністр розвитку громад та територій, - ред.). Там вони обговорили питання щодо святкування 30-річчя української дипломатії. Зеленський каже, що святкові заходи відбудуться на території державної резиденції. 

"Я прилетів, у ніч я зустрівся з Чернишовим, побачили всю інфраструктуру, проговорили, що робитимемо, де братимемо гроші. 

Я чудово відпочив з паном Чернишовим, працюючи в ніч з п'ятниці на суботу. У суботу я мав вихідний день. Разом зі мною там був керівник Офісу та моя сім'я", - розповів очільник держави.

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Після цього, за словами Зеленського, він повернувся до Києва (21 листопада, - ред.), де взяв участь у заходах, присвячених Дню Свободи та Гідності, а потім полетів назад до державної резиденції в Гуті. 

Президент вирішив не відповідати на запитання, чи святкувався в "Синьогорі" ювілей Єрмака, зазначивши лише, що туди "циган не викликав, ведмедів не викликав".

Президент України Володимир Зеленський під час пресмарафону також розповів, чи розпускатиме Верховну Раду.

 

Джерело Україна 24 Теги Володимир Зеленський Андрій Єрмак