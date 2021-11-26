17:40, 26 листопада

"Не перший випадок": журналіст розповів, що не так у скандалі з днем ​​народження Єрмака "Не можуть чітко сформулювати, хто і що там робив"

У ситуації зі святкуванням дня народження голови Офісу президента Андрія Єрмака влада не може чітко сформулювати, що там відбувалося, заявив в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" журналіст Михайло Ткач.

"Не можуть чітко сформулювати, хто і що там робив, було святкування чи ні. Дуже просте запитання насправді. Спершу нас звинувачували в тому, що якісь факти чомусь не відповідають. Тепер звинувачують у тому, що начебто літаки...", - сказав він.

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За словами журналіста, президент не має повної інформації про те, який авіапарк у нього є:

"Це не перший випадок, коли президент користується, за інформацією наших джерел, цими гвинтокрилами. Якщо поламався президентський літак... Я так розумію, що президент не має повної інформації про те, який авіапарк є в нього, тому що там не один літак, не один гвинтокрил. І чому він не користується своїм авіапарком, а користується ДСНС (Державна служба України з надзвичайних ситуацій - прим. ред.), знову ж таки, немає відповіді. І, знову ж таки, президент, наскільки я розумію, його Офіс (Офіс президента - прим. ред.) та УДО (Управління державної охорони України - прим. ред.) мають писати заяву до МВС та ДСНС, формулюючи: "Просимо надати літак для виконання державних повноважень".

Водночас він сказав, що не сперечається з тим, що президент має право на відпочинок:

"Якщо президент сам повідомляє, що він їхав відпочивати, то в мене запитання - наскільки це законно та про які протоколи каже пан Монастирський (міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський - прим. ред.), які існують, щоб пан президент поїхав із родиною... Авжеж, жодним чином не буду сперечатися з тим, що він має право на відпочинок. Але якщо говорити за фактом, то дуже багато нестикувань, і я досі не розумію, що там відбувалося і чому це так приховується - з одного боку. З іншого - комунікується повна відкритість, свобода, іронія, сатира та оце панібратство до журналістів, які витрачають свій час, щоб все це знаходити, що приховується".

Нагадаємо, за інформацією джерел "Української правди" в політичних колах, президент Володимир Зеленський та керівник його Офісу Андрій Єрмак у п'ятницю вдень залишили Банкову ще до закінчення робочого дня і полетіли в Карпати до державної резиденції президента України "Синьогора", де у неділю Андрій Єрмак мав святкувати ювілей - 50 років.

Згідно з даними публічних онлайн радарів, президентський борт із Києва не прилітав, на відміну від самого президента.

Натомість за допомогою онлайн радару вдалося встановити, що у п'ятницю вранці, 19 листопада, з Києва до Івано-Франківська прилетів чартер, який має відношення до групи "Приват" Ігоря Коломойського. Борт майже одразу повернувся до Києва. Чи був президент Зеленський або керівник його Офісу Єрмак на борту, наразі не вдалося ані підтвердити, ані спростувати.

Водночас президент Володимир Зеленський заявив на пресмарафоні сьогодні, 26 листопада, що таки літав на вихідних до державної резиденції "Синьогора" в Карпатах разом зі своєю родиною та главою Офісу президента. Але запевнив, що там відпочивав із сім'єю.

За словами президента, він полетів на держдачу в Івано-Франківську область на гвинтокрилі Державної служби з надзвичайних ситуацій, оскільки президентський за два дні до того зламався. Зеленський вказав, що його запевнили: це законно і він має на це право.

Раніше народна депутатка від фракції "Голос" Кіра Рудик зазначила, що комунікація щодо ситуації зі святкуванням дня народження голови Офісу президента Андрія Єрмака нагадує комунікацію щодо справи "вагнерівців".

"Ми почули такий самий перший крок, що спецоперації не було - святкування не було. Потім ми очікуємо, що це буде "святкування, але не наше", а потім, що це взагалі проросійська агентура і ще багато чого.

Тут абсолютно видно аналогію. Це стандартна комунікація Офісу президента і самого президента з людьми, яким він обіцяв, що буде їздити на велосипеді й таких гучних святкувань точно не буде", - сказала вона.